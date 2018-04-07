Православные христиане в субботу, 7 апреля, встречают один из главных праздников года — Благовещение Пресвятой Богородицы. На 7 апреля выпадает и Великая суббота Страстной недели — канун Пасхи. Последний раз такое сочетание было в 2007 году, а до этого — еще более 50 лет назад. Праздничные богослужения 7 апреля и 8 апреля на праздник Христова Воскресения (Пасхи) пройдут во всех храмах Минска.

Около полуночи начнется кульминация всего церковного года — ночное Пасхальное богослужение. Полное расписание служб опубликовано на сайте Минской епархии БПЦ.

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

7 апреля: 8.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 8.30 — Исповедь; 18.00 — 21.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.10 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 6.30 и 9.30 — Исповедь; 7.00 — 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00 — 21.00, 8 апреля — 8.30 — 17.00.

Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)

7 апреля: 1.00 — Утреня полиелейная, чин Погребения. Часы, вечерня в соединении с литургией святителя Василия Великого; 8.30 — 11.00 — Часы, литургия святителя Василия Великого; 18.00 — 21.00 — чтение Деяний святых апостолов; 22.30 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 7.00 — 9.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 10.00 — 12.00 — Пасхальные часы и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 10.00 — 22.00, 8 апреля — 9.00 — 13.00.

Храм иконы Божией Матери «Минская» (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60)

7 апреля: 7.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 6.30 и 22.30 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.15 — 1.15 — Пасхальная утреня; 1.30 и 8.30 — Исповедь; 1.15 — 3.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 9.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 18.00 — 19.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00−20.00, 8 апреля — 3.00 — 12.00.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)

7 апреля: 9.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.30 и 22.30 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 0.00 — 3.40 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 08.00−16.00; 20.00−22.00, 8 апреля — 8.00 — 12.00.

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)

7 апреля: 8.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 22:00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.40 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00−20.00

Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)

7 апреля: 8.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 8.30 и 17.00 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00−22.00, 8 апреля — 7.00 — 13.00

Храм праведных Захарии и Елисаветы (приход Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32)

7 апреля: 7.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.30 и 21.00 — Исповедь; 23.30 — Полунощница. Пасхальная утреня. Крестный ход.

8 апреля: 00.00 — 2.30 — Литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 8.00 — Исповедь; 8.30 — Часы; 9.00 — 11.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 18.00 — 20.00 — Великая пасхальная вечерня. Утреня. 1-й час.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00 — 20.00, 8 апреля — 7.00- 20.00

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход праведного Иоанна Кронштадтского, Саперов, 5)

7 апреля: 8.30 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.00 и 22.00 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 14.00 — 15.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00 — 19.00, а также сразу после ночного богослужения 8 апреля.

Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)

7 апреля: 6.30 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.30 и 23.30 — Исповедь; 23.20 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 6.30 и 9.30 — Исповедь; 7.00 — 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди: 7 апреля — с 10.00 до 3.00 (8 апреля), 8 апреля — с 6.00 до 22.00.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)

7 апреля: 8.30 — 11.00 — Утреннее богослужение; 22.45 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 0.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 6.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 9.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля 9.00 — 23.59, 8 апреля 8.00 — 15.00.

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)

7 апреля: 7.45 — Исповедь; 8.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 21.00 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 9.00 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 15.00 — Крестный ход. Молебен; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля 11.00 — 21.00, 8 апреля — 8.00−14.00.

Храм Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)

7 апреля: 9.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.00 и 21.00 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 8.00 — Исповедь; 9.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 9.30 — 11.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя, на белорусском языке); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 10.00 — 21.00, 8 апреля — 10.00 — 14.00.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)

7 апреля: 8.15 — 12.00 — Утреннее богослужение; 22.00 — Исповедь; 23.20 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 0.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 8.30 — Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы); 9.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы); 9.00 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00 — 23.00, 8 апреля — 6.00 — 16.00.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а)

7 апреля: 9.00 — 11.30 — Утреннее богослужение; 22.00 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 10.00 — 11.00 — Обедница.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00 — 19.00, 8 апреля — 12.00 — 14.00.

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

7 апреля: 8.30 — 11.30 — Утреннее богослужение; 22.00 — Исповедь; 23.15 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 10.00 — 11.00 — Обедница; 18.00 — 19.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 8 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и 10.30 — 11.30.

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)

7 апреля: 8.00 — Исповедь; 8.15 — 11.15 — Утреннее богослужение; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 9.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 10.00 — 22.00, 8 апреля — 3.30 — 16.00.

Храм Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29)

7 апреля: 9.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 21.00 — 23.45 — Исповедь; 23.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.15 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 9.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00 — 21.00, 8 апреля — 3.50 -5.00, 9.00 — 15.00.

Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

7 апреля: 5.30 — 11.30 — Утреннее богослужение; 21.30 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 04.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 8.40 — Исповедь; 9.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 15.00 — 16.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00 — 22.00, 8 апреля — 04.00 — 12.00

Храм в честь Собора Белорусских Святых (пер. Шугаева, 19/3)

7 апреля: 8.30 — Исповедь; 9.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 23.00 — Исповедь.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя)

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 14.00 — 17.00, 8 апреля — после ночной литургии и после утренней литургии 12.00 — 14.00.

Храм мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)

7 апреля: 8.00 — Исповедь; 9.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — Обедница.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00 — 23.00, 8 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и обедницы (ок. 12.00).

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а)

7 апреля: 8.00 — Исповедь; 8.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 21.00 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 9.00 — Исповедь; 10.00 — 11.45 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 14.00 — 23.00, 8 апреля — после ночной (ок. 3.00) и утренней литургии (ок. 11.45).

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214 «спецназ», военный городок Уручье, 8 км Московского шоссе)

7 апреля: 8.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 8.30 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 12.00 — Праздничный молебен для военнослужащих гарнизона Уручье; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00 — 22.00, 8 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00).

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, улица Калиновского 121)

7 апреля: 8.30 — Исповедь; 9.00 — 11.30 — Утреннее богослужение.

8 апреля: 8.30 — Исповедь; 9.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00 — 23.00, 8 апреля — 7.00 — 8.30, 11.00 — 16.00.

Храм святого праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

7 апреля: 8.30 — Исповедь; 9.00 — 11.30 — Утреннее богослужение; 23.00 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 8.30 — Исповедь; 9.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00 — 23.00, 8 апреля — 7.00 — 8.30, 11.00 — 16.00.

Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Всехсвятская, 2)

7 апреля: 23.00 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 8 апреля — 3.00.

Храм Владимирской Иконы Божьей Матери (ул. Волжский проезд, 8)

7 апреля: 9.00 — 11.30 — Утреннее богослужение; 9.30 и 21.00 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 1.30 — Пасхальная утреня; 1.30 и 9.30 — Исповедь; 1.30 — 3.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 9.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.30 — 23.00, 8 апреля — 4.00−9.00, 11.00 — 17.00.

Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 4, к. 8)

7 апреля: 8.30 и 22.30 — Исповедь; 9.00 — 13.00 — Утреннее богослужение; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00- Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 15.00 — 23.00, 8 апреля — 10.00 — 12.00.

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)

7 апреля: 8.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.00 — Исповедь; 18.00 — 22.00 — Исповедь; 23.15 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 14.00 — 23.00, 8 апреля — 8.00 — 16.00.

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)

7 апреля: 8.30 — 12.00 — Божественная литургия; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 9.30 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 18.00 — 19.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00 — 21.00, 8 апреля — 10.00 — 12.00.

Храм Оптинских Старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

7 апреля: 8.40 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.30 и 22.00 — Исповедь; 23.45 — 0.20 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.20 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 01.30 и 8.30- Исповедь; 8.50 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00 — 23.00, 8 апреля — 8.30 — 13.00.

Храм мученика младенца Гавриила Белостокского (приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)

7 апреля: 8.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.30 и 22.00- Исповедь; 23.05 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 1.10 — Исповедь.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 9.00 — 22.00, 8 апреля — 9.00 — 13.00.

Храм в честь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)

7 апреля: 8.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.00 и 23.00- Исповедь; 23.15 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 01.30 и 8.30- Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00−23.00, 8 апреля — 8.00 — 13.00.

Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, ул. Малинина, 19)

7 апреля: 6.30 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.30 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 8.30 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 09.30 — Исповедь; 15.00 — 16.30 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00 — 22.00, 8 апреля — 7.00 — 16.00.

Храм равноапостольной великой княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)

7 апреля: 8.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.30 и 22.30 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 9.30 — Исповедь; 10.00 — 12.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00−22.00, 8 апреля — 7.00 — 13.00.

Храм в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4)

7 апреля: 6.30 — Исповедь; 7.00 — 10.00 — Утреннее богослужение; 23.15 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — 11.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя).

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00−20.00, 8 апреля — 7.00 — 12.00.

Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (проспект Независимости, 26)

7 апреля: 9.30 — 12.30 — Утреннее богослужение; 9.30 — Исповедь; 23.15 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 0.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — после утреннего богослужения (ок. 11.30), 8 апреля — по окончании ночной литургии (ок. 3.00).

Храм святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)

7 апреля: 5.30 — 12.00 — Утреннее богослужение; 18.00 — 22.30 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 07.40 — 9.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 18.00 — 19.30 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 18.00, 19.00, 20.00, 8 апреля — 8.00, 9.00.

Храм праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)

7 апреля: 8.00 — 12.00 — Утреннее богослужение; 8.30 и 22.00 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 01.30 и 8.30 — Исповедь; 9.00 — 10.30 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 16.00 — 17.30 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 13.00 до 22.30, 8 апреля — по окончании ночной литургии (ок. 3.30), по окончании утренней литургии 10.30 — 12.00.

Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100)

7 апреля: 8.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 8.30 и 22.30 — Исповедь; 23.15 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 09.30 — Исповедь; 10.00 — 11. 40 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (утренняя); 17.00 — 18.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00 — 23.00, 8 апреля — 7.00 — 13.00.

Елизаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

7 апреля: 0.00 и 22.00- Исповедь; 1.00 — 6.00 — Утреннее богослужение; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 6.30 и 9.30 — Исповедь; 6.45 — 9.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ранняя); 9.00 — 11.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (поздняя); 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 9.00−22.00, 8 апреля — 7.00 — 13.00.

Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая)

7 апреля: 8.00 — Исповедь; 8.30 — 11.00 — Утреннее богослужение; 23.15 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 1.00 — Пасхальная утреня; 1.00 — 3.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста (ночная); 10.00 — 11.00 — Утреннее богослужение.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00−23.00, 8 апреля — 9.00 — 12.00.

Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

7 апреля: 8.30 — 11.00 — Утреннее богослужение; 22.00 — Исповедь; 23.00 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля11.00 — 23.00 — 23.00, 8 апреля — 8.00 — 14.00.

Приход храма Рождества Христова (Минский р-н, д. Большое Стиклево)

7 апреля: 17.00 — чтение Деяний святых апостолов; 20.30 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 7.30 — Исповедь; 7.30 — Пасхальные часы; 8.00 — Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00 — 23.30, 8 апреля — 3.00 — 11.00.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Минский р-н, аг. Лесной, п. Боровляны, 20)

7 апреля: 8.00 — 10.30 — Божественная литургия святителя Василия Великого (в Благовещенском храме); 8.30 — Исповедь; 9.00 — 11.30 — Божественная литургия святителя Василия Великого в больничном храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя Печали» (по окончании — освящение пасхальной снеди); 23.00 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 1.30 — Исповедь; 16.00 — 17.00 — Великая пасхальная вечерня.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00, 14.00, 18.00, 23.00, 8 апреля — 3.00, 7.00−15.30.

Храм апостолов Петра и Павла (Минский район, п/о Сеница, ул. Прилукская, 2)

7 апреля: 7.30 — Исповедь; 9.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00−19.00, 8 апреля — 3.00 — 8.00.

Кафедральный собор в честь Преображения Господня (Минский р-н, г. Заславль, ул. Замковая, 6)

7 апреля: 8.00 — Исповедь; 9.00 — 11.00 — Утреннее богослужение; 23.20 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00 — 18.30, 8 апреля — 3.00 — 6.30.

Приход иконы Божией Матери «Млекопитательница» (Минский р-н, д. Раубичи, ул. Шоссейная, 10)

7 апреля: 8.30 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 8.30 — Исповедь; 22.30 — Исповедь; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 9.00 — 9.30 — Молебен.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 10.00 — 12.00, 22.00 — 23.30, 8 апреля — 9.00 — 11.00.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, аг. Прилуки, ул. Больничная, 8)

7 апреля: 8.25 — 10.25 — Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 21.30 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 21.30 — Исповедь; 23.20 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00 — 12.30, 8 апреля — 3.30 — 6.30.

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы (Минский р-н, д. Тарасово, ул. Рождественская, 2)

7 апреля: 1.00 — 3.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 12.00 — 22.00, 8 апреля — 3.30 — 4.00.

Приход храма Святого Духа (Минский район, аг. Гатово, ул. Металлургическая, 16Б)

7 апреля: 8.00 — 12.00 — Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией святителя Василия Великого; 8.00 и 21.00 — Исповедь; 21.00 — 23.00 — чтение Деяний святых апостолов; 23.30 — 0.00 — Пасхальная полунощница.

8 апреля: 00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста; 11.00 — 12.00 — Обедница.

Освящение пасхальной снеди 7 апреля — 11.00 — 12.00, 8 апреля — 11.00 — 14.00.

Светлому празднику Пасхи предшествует семинедельный пост, особенно строгий в Страстную неделю. Специально к празднику верующие пекут куличи, готовят творожную пасху, красят яйца. Прежде чем поставить все это на праздничный стол, верующие освящают снедь в храме.