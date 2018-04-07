Археологи, вооруженные спутниками и беспилотными летательными аппаратами, открыли новые рисунки на плато Наска и десятки других загадочных геоглифов, высеченных на земле.

С помощью дронов специалисты смогли обнаружить не известные прежде изображения, сообщает National Geographic.

Плато Пальпа расположено в паре десятков километров к северу от Наска. Оно менее известно, несмотря на то, что там также есть геоглифы — впечатляющих габаритов рисунки на поверхности земли. В общей сложности найдено около 50 изображений. В отличие от Наска, где человек изображен только один раз, здесь есть около десяти антропоморфных геоглифов разных размеров.

«Большинство из этих фигур изображают воинов. Их можно было заметить на определенном расстоянии, поэтому люди видели их, но со временем они были полностью стерты», — говорит перуанский археолог Луис Хайме Кастильо Баттерс.

Новые геоглифы Наска и Пальпа были обнаружены с помощью беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами. Из-за эрозии почвы рисунки были менее четкими, чем известные линии Наска, поэтому их трудно заметить с самолета.

Некоторые рисунки посвящены зверям и птицам (среди них, например, пеликан длиной более 400 метров), и, кроме того, здесь также встречаются полосы и другие геометрические узоры. Их точный возраст и происхождение остаются предметом дискуссий: ряд ученых считает, что «новые» геоглифы тоже были созданы культурой Наска, но другие полагают, что они относятся к культуре Паракаса, существовавшей между 500 г. до н.э. и 200 г. н.э.

Новые геоглифы попадают в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но пока они еще не зарегистрированы в перуанском министерстве культуры. Один из авторов открытия, Фабрицио Серван, студент Папского католического университета в Перу, говорит, что в настоящее время разрабатываются необходимые карты и рисунки.