В Беларуси «задумываются над возможным изменением» Конституции в связи с возникновением новых обстоятельств и вызовов вокруг, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews.

Говоря о реформе избирательного законодательства, он отметил, что ранее было принято во внимание много рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, но отдельные рекомендации еще обсуждаются. «Мы в прошлом приняли во внимание много рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ. Отдельные рекомендации еще обсуждаются. Мы не отказываемся и готовы работать над этими рекомендациями», — сказал глава МИД.

«Но давайте рассматривать ситуацию в более широком контексте. Сегодня мы задумываемся над возможным изменением Конституции. Ситуация и в Беларуси, и вокруг нее изменилась. Возникло много новых обстоятельств, условий, вызовов, и мы должны их учитывать», — продолжил Макей.

На просьбу конкретизировать, какие обстоятельства и вызовы имеются в виду, Макей ответил: «Посмотрите на ситуацию вокруг Беларуси. В первую очередь речь идет о вопросах стабильности и безопасности: кризис в Украине, взаимные санкции между Россией и ЕС. В экономической сфере мы наблюдаем чуть ли не экономические войны, достаточно вспомнить о последних столкновениях в рамках Трансатлантического партнерства…»

«Вызовов достаточно, и мы должны их учитывать. Поэтому мы думаем над улучшением некоторых положений Конституции. Эти изменения неизбежно приведут к трансформации законодательства в экономической, избирательной и иных областях», — подытожил Макей.

Александр Лукашенко 15 марта на встрече с судьями Конституционного суда заявил, что со временем в Беларуси придут к обсуждению вопроса о внесении изменений в Конституцию. «Я уже говорил на встречах с парламентариями и судейским корпусом, что со временем мы придем к обсуждению вопроса о внесении изменений в Основной закон, — отметил Лукашенко. — Все очень просто, не надо в этом искать какие-то новости, вплоть до фейковых. Надо понимать, что законотворчество — живой процесс, как и все законы, подзаконные акты. Это живой организм, который должен совершенствоваться, чтобы не отстать от той жизни, которая пульсирует вообще в мире».

Он напомнил, что «в последние годы приняты решительные меры по развитию высоких технологий, совершенствованию экономических отношений, оптимизации системы государственного аппарата, наделению широкими полномочиями местных органов власти». «Поэтому в данном направлении надо посмотреть на Конституцию», — сказал Лукашенко.

Глава Центризбиркома Лидия Ермошина 2 апреля заявила журналистам, что предложения по реформе избирательного законодательства, подготовленные межведомственной рабочей группой, не будут рассматриваться, пока не будет решен вопрос об изменении Конституции.

Она напомнила, что о возможности проведения референдума по изменению Конституции глава государства говорил еще осенью. «Я озвучивала это, но думаю, если и будут этими вопросами заниматься, то прежде всего — коллеги из Конституционного суда. Если там будут вопросы, которые затрагивают Конституцию, то должны принимать они на референдуме», — сказала Ермошина.

По ее словам, ЦИК будет заниматься непосредственно подготовкой проведения референдума. «Организовать его можно очень быстро, — отметила Ермошина. — Тут, по сути дела, единственный срок есть — организация участков для голосования. Территориальные комиссии у нас все со сроками полномочий постоянные, на них может быть возложено исполнение этих обязанностей. Поэтому реально за 60—70 дней организовать референдум».

С 1994 года, когда Лукашенко пришел к власти, Конституция изменялась дважды — по итогам референдумов 1996 и 2004 годов. В первом случае была значительно усилена президентская власть, во втором — снято ограничение на количество президентских сроков для одного человека.