Гродненские хоккеисты победили в финальной серии с минской «Юностью» четыре раза, проиграли дважды.

Итоговый матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Немана». За игрой на «Чижовка-Арене» смотрели 7 тысяч зрителей.

Уступая до 37-й минуты, гродненцы забросили две шайбы за 38 секунд.

Клуб из Гродно защитил прошлогодний титул и стал 7-кратным чемпионом Беларуси, сравнявшись по этому показателю с сегодняшним соперником.

Благодаря этой победе, Беларусь в Лиге чемпионов впервые представят две команды: «Неман» и «Юность». Гродненцы — как чемпионы страны, минчане — на правах обладателя Континентального кубка.