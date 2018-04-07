В Кении в земле появилась гигантская трещина. Колоритный разлом заставил журналистов писать о том, что он раскалывает Африку надвое: если его продолжить в обе стороны, то Сомали, часть Эфиопии, Кении и Танзании отделятся от Африки и образуют новый континент. Но ученые недовольны подобным освещением проблемы, указывает Forbes.

Трещина образовалась между городами Найроби и Нарок и тянется на несколько километров, в том числе разрывая надвое оживленную автотрассу. Сейчас ширина разлома достигает шести метров, а глубина — пятнадцати.

Видео, снятое с квадрокоптера, опубликовано в YouTube-канале кенийского издания Daily Nation. Оно же в описании указывает на то, что в перспективе часть стран отколется и образует новую часть света.

Издание The Conversation выпустило резонансную статью с описанием того, как через миллионы лет образуется новый континент.

Forbes, однако, придерживается иного мнения. В статье на сайте журнала указано, что в этом районе не было в последнее время землетрясений, а сама трещина не похожа на последствия резкого движения тектонических плит относительно друг друга.

В Кении вертикального смещения плит не наблюдается. Государственная геологическая служба вообще не считает, что эта трещина разрастается. Там настаивают на необходимости дополнительных исследований, а пока указывают, что трещина могла образоваться давно, а в последнее время «вышла на поверхность» после того, как заполнявшие ее вулканические породы вымыло сильными дождями.