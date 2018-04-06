«Республиканская конфедерация предпринимательства» представила окончательный вариант Национальной платформы бизнеса Беларуси-2018. Его центральная идея — реализация в стране проекта «Великий белорусский предприниматель».

Как отметили авторы Платформы, Беларуси нужен проект «Великий белорусский предприниматель», через который в стране культивировалась бы идея «Вечного духа предпринимательства», как это было сделано в Японии в середине прошлого века, благодаря чему экономика этого государства на деле осуществила коренные технологические инновации и сегодня процветает.

Национальная платформа бизнеса Беларуси-2018 – это поддержка продвижения и реализации такого проекта.

«Только этот проект имеет потенциал обеспечить ежегодные темпы роста экономики на уровне 6-10% ВВП на протяжении, как минимум, 20 лет, а также реальную зарплату в 1000-1500 долларов и кредитные ресурсы под 2-4% в год. Только этот проект может остановить и повернуть вспять демографическую катастрофу, сократить отток квалифицированных кадров и молодежи в сопредельные и другие государства за счет достойных условий работы в национальной экономике, увеличить расходы на образование, здравоохранение и пенсионное обеспечение, реализовать на практике принцип солидарности поколений», отмечается в Платформе.

В документе отмечается, что эксперты МВФ отметили, что несмотря на рост экономики Беларуси в 2017 году, ключевые структурные реформы реального сектора идут медленно на фоне желания сохранить сильную роль государства в экономике и поддержку существующей социальной системы.

«Международные организации прогнозируют Беларуси застревание в стагнационной ловушке вплоть до 2022 года (темпы роста ВВП не более 2,2%). С учетом среднемировых темпов роста, а также роста развивающихся стран более 4% ВВП Беларусь ждет дальнейшее отставание от ведущих стран мира. Высока вероятность, что до 2020 года Беларуси по ВВП на душу населения выпадет из первой сотни стран мира по ВВП на душу населения. И это при том, что в середине 2000-х Беларусь находилась в седьмом десятке.

В 2017 году ВВП на душу населения составил 5585 долларов (92-ое место в мире), в то время как Китай занял 73-ое место с показателем 8583 доллара на душу населения, Казахстан на 72-м (8585 долларов), Россия на 65-м месте (10248 долларов), Польша на 56-м месте (13429 долларов), Чили на 53-м месте (14314 долларов), Латвия на 50-м (15402 доллара), Литва на 48-м (16443 доллара), Эстония на 39-м месте (19038 долларов), Чехия на 38-м (19818 долларов). Среднемировой ВВП на душу населения в 2017 году составил 10038 долларов, что почти на 80% больше, чем в Беларуси.

Как отмечают авторы Платформы, с рекордной величины 78,7 млрд долларов в 2014 год ВВП Беларуси резко сократился до 47,4 млрд долларов в 2016 году, то есть на 31,3 млрд долларов или на 39,8%.

«Данный шок является следствием накопления управленческих, инвестиционных и макроэкономических ошибок», — констатирует белорусское бизнес-сообщество.

В 2017 году ВВП оценивается на 53,3 млрд долларов. Это на 5,9 млрд долларов больше, чем в 2016 году, но все еще на 25,4 млрд меньше, чем было в рекордном 2014 году.

«Развитие экономики темпами ~2% ВВП в год не позволит экономике восстановить уровень 2015 года даже к 2025 году. Хроническое отставание по темпам роста от среднемировых, особенно развивающихся стран, увеличивает риски застревания в ловушке стагнации и низких доходов», — уверены авторы документа. При этом, по их мнению, увеличение темпов роста до 5-7% в год без изменения структуры собственности, параметров правовой, экономической среды для производителей товаров и услуг, с учетом накопленных долгов, ошибок и институциональных дефектов маловероятно.

В Платформе отмечается, что несмотря на положительную динамику белорусской экономики в 2017 году, в стране не была расширена сфера рыночных отношений, и государство по-прежнему сохраняет контроль над 75-80% ресурсов и активов, перераспределяя через органы государственного управления около 45% ВВП.

Да, диалог властей с представителями малого и среднего бизнеса привел к принятию целого пакета решений в конце минувшего года. Однако их практическое применение станет возможным только после принятия поправок в десятки актов законодательства. В итоге реальную выгоду в виде снижения издержек ведения бизнеса предприниматели смогут почувствовать, в лучшем случае только в 2019 году. Незначительные законодательные улучшения для самозанятости, ремесленничества, агроусадеб, а также сектора розничных продаж при адекватной практике правоприменения начнут позитивно влиять на экономику во второй половине 2018 года. Значит, производители товаров и услуг будут вынуждены работать в условиях практически неизменно высоких регуляторных и транзакционных издержек.

Диалог бизнеса и власти по поводу снижения налоговой нагрузки и упрощения налоговой системы также перенесен на 2018 год. В лучшем случае улучшения можно ждать лишь с 2019 году. Высокие ожидания бизнеса от активизации партнерства бизнеса и власти в сфере управления рискуют натолкнуться на укоренившуюся негативную практику правоприменения, игнорирование самых острых для бизнеса проблем и сохранения дискриминационных практик в отношении частного бизнеса. Попадание в ловушку затянувшихся ожиданий грозит эмоциональным выгоранием, глубоким разочарованием и отказом десятков тысяч людей от занятия предпринимательской деятельности. Это одна из самых больших угроз для предпринимательства Беларуси в 2018 году.

Именно поэтому НПББ-2018 предлагает не размениваться на мелочи, а начать глубокие структурные реформы через реализацию проекта «Великий белорусский предприниматель».

С полным текстом НПББ-2018 и сутью проекта «Великий белорусский предприниматель», можно ознакомиться здесь.