Европа закрыла глаза на войну в Грузии в 2008 году — в итоге получила Крым и конфликт в Украине. Уступок больше не будет.

Один из лидеров польской «Солидарности», экс-министр обороны Польши и бывший вице-председатель Европарламента Януш Адам Онышкевич не оставляет активную политику — сейчас он является советником министра обороны РП и принимает участие в работе Североатлантического совета НАТО. Януш Онышкевич посетил Минск для участия в дискуссии о гражданском контроле военных структур, организованной 5 апреля проектом Belarus Security Blog, а также пообщался с журналистами, в том числе корреспондентом Thinktanks.by.

Россия полностью исчерпала запас европейского доверия

Нынешние взаимоотношения Евросоюза и России Януш Адам Онышкевич еще не считает новой холодной войной, он называет их «очень холодным миром». По его мнению, сейчас даже Владимир Путин начинает понимать, что тактика давления и угроз уже не подействует на Европу, что «уступок с нашей стороны не будет». «Сейчас появляются какие-то спекуляции, дескать, Россия разрабатывает новый подход в отношениях с Западом, увидим, что это за подход — надо чтобы прошло какое-то время после выборов российского президента, — сказал политик. — Главная проблема сейчас в наших отношениях с Россией — это полное отсутствие доверия со стороны Европы. А какое может быть доверие, если Россия показала, что не считает международное право необходимым к исполнению? Показала, что она может применять превентивную войну». Януш Онышкевич напоминает, что впервые Россия применила такую форму войны в Грузии в 2008 году: «Все тогда обращали внимание на Южную Осетию — там русские могли приводить какие-то аргументы против политики Михаила Саакашвили и т. д. Но никто не говорил об Абхазии — а там никаких аргументов у России не было, кроме того, что решение о войне было принято на основании вещей, которые могут произойти. Потом эта ситуация повторилась с Крымом. Угрозы для русских там не было, но Россия говорила, что такая угроза может быть».

По словам Януша Онышкевича, в Европе понимают, что хоть какое-то доверие надо восстанавливать или выстраивать усилиями обеих сторон, но пока ничто не обещает, что такие усилия могут быть предприняты: «Проблема в том, что Россия не отказалась от своего стратегического плана — ослабить Евросоюз, расколоть ЕС и США, чтобы получить свои выгоды с точки зрения баланса сил между ЕС и Россией. Будем ждать, будут ли какие-то шаги со стороны Москвы, но Европа, полагаю, не пойдет на какие-то уступки. Европе нужно держать свою линию обороны и в то же время надеяться, что Россия поймет, что ее политика вредит ее же интересам».

Белорусская армия — часть российской военной машины

Поверить в абсолютную безопасность соседства с Беларусью мешает следующая ситуация: «как белорусские военные и политики смогут совмещать записанное в Конституции стремление к нейтралитету и обязанности союзника страны, ведущей очень агрессивную политику?» «Мы знаем, что сейчас нет белорусской автономной противовоздушной обороны, знаем, что есть гарантия со стороны Беларуси защищать российские военные объекты на территории Беларуси в случае возникновения угрозы для этих объектов. Все это сводит Беларусь к статусу не вполне независимой страны. И для нас это тоже проблема. С нашей точки зрения белорусская армия — часть российской военной структуры», — сказал польский политик.

Европе необходима независимая Беларусь

«Удержать независимость Беларуси — это очень важно не только для вас. Чем больше этой независимости, тем лучше и для нас. Польша — соседка Беларуси, последние изменения в отношениях наших стран можно приветствовать, но не следует забывать, что мы все время должны координировать свою политику с политикой ЕС. Но при этом можем и сами тоже влиять на эту политику, ведь ЕС это не какая-то внешняя структура — это все страны Европы. Я надеюсь, что власти Беларуси не сделают ничего такого, что свернет контакты с Европой. И эти контакты, этот нынешний диалог, может быть, поможет в какой-то эволюции белорусского режима. Я ведь помню, как руководил Эдвард Герек в коммунистической Польше — он был вынужден идти на послабления внутренней политики, все это было медленным процессом, но при этом было и дополнительным фактором развития оппозиции в Польше. И этот процесс в конце концов привел к изменению политического строя в Польше», — сказал Януш Онышкевич.

«Польшу в НАТО никто не тянул. И Украину никто не тянет»

Россия даже в период своих лучших отношений с Западом «все время беспокоилась по поводу НАТО, все время хотела как-то заблокировать расширение Альянса». «Но в НАТО И ЕС никто же никого не тянул! Это миф, что Евросоюз очень сильно хочет взять к себе Украину, скорее, никто ее там и не особо хочет видеть. Украины хотят, да — и это правильно, на мой взгляд. Польшу, Литву, Латвию и Эстонию тоже там никто не ждал — это мы решили прорваться в ЕС. Точно так и с НАТО — это наше решение», — сказал польский политик. «В России как-то не хотят помнить то, что записано в Хельсинкских соглашениях еще времен СССР — каждая страна имеет право искать союзов, которые считает нужными для себя. И когда Россия создавала военный союз с Беларусью, Европа посчитала это нормальным — это право двух стран. Мы же, напомню, входили в НАТО позже белорусско-российского договора, не жалуясь на союз у нашей границы, — отметил Януш Онышкевич. — При этом никто на Западе не был против диалога. Россия ведь входит в Североатлантический совет НАТО, но как-то никогда ничего там не предлагала, сейчас тоже не предлагает обсуждать». По мнению Онышкевича, проблема была все время в том, что «Россия хотела иметь влияние на решения, которые принимаются Европой, даже не разговаривая с Европой, России все время хочется влиять на мир совместно с США, не принимая в расчет европейские страны».

По мнению Януша Онышкевича, Россия может поменять свою политику под воздействием внутренних факторов: «Россия хотела бы продлить действие прежнего общественного договора — благосостояние граждан гарантированно растет, а граждане взамен никоим образом не мешают решениям Кремля. Но российская экономика уже десять лет как не растет — еще до Крыма и санкций. И этот неформальный договор Путина и россиян уже не сможет срабатывать, так как экономические проблемы России будут становиться все более серьезными».