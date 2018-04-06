Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль «быстро идет на поправку», сообщили представители больницы в Солсбери, куда он был госпитализирован с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом.

Скрипаль «хорошо реагирует на лечение», и врачи более не оценивают его состояние как критическое.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были доставлены в больницу в Солсбери с симптомами отравления. Сообщалось, что врачи оценивают состояние Скрипаля как критическое.

Власти Великобритании объявили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», изобретенным в СССР и произведенным в России. Российские власти причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицают.

Великобритания и ряд других стран из-за дела Скрипалей выслали российских дипломатов, РФ дала зеркальный ответ.