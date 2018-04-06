35-летней жительнице Пинского района предъявлено обвинение в убийстве новорожденного, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

26 января около 18.30 женщину доставили в больницу с подозрением на выкидыш. Медики сообщили о произошедшем правоохранителям, которые выехали на место происшествия. Во время осмотра квартиры в дамской сумочке следователи нашли завернутый в пакет труп новорожденной девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками.

Как установили эксперты, смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

В результате расследования матери новорожденной девочки предъявлено обвинение в убийстве заведомо малолетнего. Женщина заключена под стражу.

«С целью установления психического состояния обвиняемой после родов следователем назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, проведение которой поручено специалистам центрального аппарата ГКСЭ Республики Беларусь», — отметил Дмитрий Иванюк.

Женщина и ее сожитель характеризуются нейтрально. У подозреваемой есть ребенок от первого брака — дочь-студентка.