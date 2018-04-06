Всегда ли надо снижать уровень холестерина в крови? Как питаться правильно, чтобы сохранить здоровье сосудов? И как жить любителям сала? В редакции «Народной Воли» прошла «Прямая линия» с кардиологом, заведующим кардиоревматологическим отделением медицинского центра «ЛОДЭ» Андреем Мистюкевичем. Ответы на вопросы наших читателей публикуем в номере 28 газеты «Народная Воля».

Вопрос читательницы

Добрый день, Андрей Петрович! Мне 49 лет, на здоровье не жалуюсь, климакса нет. Недавно делала УЗИ сосудов. Врач сказал, что сосуды чистые, без бляшек, в хорошем состоянии. Но у меня на протяжении последних 5 лет всегда высокий холестерин – ниже 7 не опускается. При этом я очень слежу за своим питанием. Надо ли мне снижать холестерин статинами? Или, может быть, это мой нормальный холестерин и не стоит на него обращать внимания?

– Чтобы понять, как снижать холестерин, надо знать не только общий уровень холестерина, но и липидные фракции. Ведь холестерин необходим организму, например, он участвует в процессе образования половых гормонов. Уровень общего холестерина в крови не должен превышать безопасных пределов – 5,2 ммоль/л. Но холестерин бывает «хороший» – это липопротеиды высокой плотности, они очищают артерии, а бывает «плохой» – это липопротеиды низкой плотности, которые при избытке забивают стенки сосудов атеросклеротическими бляшками.

В зависимости от уровня общего холестерина и липидных фракций врач может назначить препарат из группы статинов, которые снижают уровень холестерина в организме. Но дозировка подбирается индивидуально. Врач должен видеть результаты анализов, знать ваши сопутствующие заболевания и т.д. Есть ряд заболеваний, которые требуют обязательного приема статинов, например, пациенты с ишемической болезнью сердца, перенесшие инфаркт, пациенты с сопутствующим сахарным диабетом. Здесь очень важно понимать, для чего они назначаются. А также помнить, что эти препараты должны приниматься длительное время под строгим контролем лечащего доктора.

Есть рекомендации американских кардиологов – NCEP, которые считают, что лечение статинами следует начинать тогда, когда показатели липопротеидов низкой плотности находятся на уровне более 5 ммоль/л, и при наличии у пациента одного фактора риска ишемической болезни сердца. И если показатели липопротеидов низкой плотности равны 3–4 ммоль/л и у пациента два или больше факторов риска ИБС, тоже назначаются статины.

Факторы риска ишемической болезни сердца

– Факторов риска более трехсот. Мы выделяем основные и делим их на две группы. Управляемые факторы риска – лишний вес, низкая физическая активность, артериальная гипертензия, сахарный диабет, курение, злоупотребление алкоголем. И неуправляемые – пол, возраст, наследственность, расовая принадлежность.

Поэтому если пациент – мужчина старше 40 лет, у которого повышено давление и содержание липопротеидов низкой плотности более 5 ммоль/л, мы рекомендуем ему принимать статины.

– Но я читала, что у статинов много побочных эффектов.

– Осложнения, которые мы видим при приеме статинов, обычно появляются при средних дозах и выше. Статины в больших дозах могут вызывать депрессию, различные астенические состояния (утомляемость, слабость, нервозность), рабдотор развития атеросклероза, поэтому не обращать на нее внимания нельзя.

– Атеросклероз – это бляшки в сосудах?

– При гиперхолестеринемии в сосудах откладывается холестерин, что приводит к образованию бляшек на сосудистой стенке и сужению просвета сосудов. В сочетании с другими факторами риска это может привести к развитию инсульта или инфаркта.

Правильное питание против атеросклероза

– Андрей Петрович, как питаться, чтобы избежать атеросклероза?

– Правильное питание – один из важных методов профилактики атеросклероза. Цель такой диеты – снизить количество продуктов, содержащих большое количество холестерина и жиров животного происхождения (сливочное масло, свинина). Замените свинину на мясо птицы, индейки, рыбу. Я бы посоветовал отказаться от ветчины, от колбас, причем не только сырокопченых, но и вареных, потому что в колбасе очень много трансжиров, которые повышают содержание «плохого» холестерина. Вредна и выпечка, которая готовится на маргарине. Все эти продукты наносят вред здоровью, увеличивают риск возникновения артериальной гипертензии, болезней сердца и сосудов. Из-за такого питания возникают проблемы с лишним весом.

Нужно использовать растительную пищу, клетчатку, расширить овощной рацион, при этом отдавать предпочтение именно сырым овощам, каши варить из цельнозерновых круп. Если хочется булочки или другой выпечки, то лучше самим приготовить, но не каждый день – изредка.

– А как белорус может жить без сала?

– Сырое сало, только не копченое и жареное, даже полезно, но не более 30–50 граммов в сутки. Все жиры убирать из рациона нельзя, это неправильно. Но жиры есть животные, а есть растительные.

Лучше включать в рацион растительные жиры и жиры, которые содержатся в морской рыбе. Этот жир способствует нормализации обмена веществ в организме, торможению атеросклероза и укре- пляет сердечную мышцу. ВОЗ, например, определил безопасную дозу крепкого алкоголя для здоровых людей – 60 граммов в день. Что делает белорус? Он не пьет каждый день, а собирает эти дозы за неделю и выпивает сразу почти бутылку. А это очень вредно!

– Апельсины, мандарины можно есть? Помидоры?

– А почему нет? Если нет аллергии, пожалуйста, ешьте на здоровье. От соленых, маринованных помидоров лучше отказаться.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны ограничивать себя в употреблении соли, рекомендация ВОЗ – до 5 граммов в сутки.

Мандарины, апельсины содержат много фруктозы, их стоит ограничить при сахарном диабете – не более одного-двух в день.

– А сыр? В нем же достаточно большое содержание жира.

– Если уровень холестерина нормальный, то сыр не противопоказан, но не более 50 граммов в сутки. Сыр содержит много полезных микроэлементов – кальция, магния, калия, а также белка.

Кардиологическим пациентам мы часто рекомендуем средиземноморскую диету, она считается универсальной при сердечнососудистых заболеваниях. Суть этой диеты – много зелени, салатов, клетчатки, рыбы и морепродуктов, богатых жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, мало красного мяса, много сложных углеводов.

– Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, а как вы сами следите за своим здоровьем?

– Стараюсь придерживаться правильного питания, не употребляю алкоголь, три раза в неделю занимаюсь тайским боксом по 2,5 часа. Каждое утро независимо от погоды совершаю 20–30-минутные пробежки. Мой день начинается в 5 утра. После физической разминки готовлю себе овсяную кашу: 3 ложки «Геркулеса» заливаю кипяченой водой. Пока иду в душ, она настаивается, затем добавляю туда 1 десертную ложку меда. Не солю, не добавляю сахар. Я вообще не ем сладкое, иногда только горький шоколад.

Утром еще обязательно выпиваю чашечку хорошего сваренного кофе…

Весь материал читайте в газете «Народная Воля» за 6 апреля 2018 года