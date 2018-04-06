Что стоит за назначением бывших военных на высшие государственные должности.

5 апреля глава государства принял ряд кадровых решений. Новым руководителем агентства БЕЛТА стала Ирина Акулович, главой Минлесхоза — Виталий Дрожжа, на должность заместителя главы Администрации президента заступил Владимир Жевняк. За последнее время он стал третьим бывшим военным, который назначен на высокую должность.

Класковский: Новым назначенцам не нужно генерировать креативные идеи: главное — не высовываться

— Очевидно, что Лукашенко озаботился идеологической сферой, —говорит политический обозреватель Александр Класковский.

Он напоминает о недавнем назначении новых руководителей ведущих государственных СМИ, а также о назначении на должность министра информации Александр Карлюкевича — тоже, кстати, выпускника военно-политического училища.

Как подчеркивает эксперт, глава государства руководствуется несколькими мотивами. Во-первых, Александра Лукашенко впечатлили прошлогодние протесты нетунеядцев. И он думает, как теперь пресекать в зародыше такие крамольные настроения в массах. Во-вторых, впереди важные политические кампании. Некоторые предполагают, что Лукашенко уже созрел для проведения референдума, на котором, в частности, поставит вопрос о семилетнем сроке президентского правления. К тому же, скоро парламентские и президентские выборы.

По словам собеседника Завтра твоей страны, престиж и авторитет власти явно снизились, да и харизма самого Лукашенко в глазах его твердого электората потускнела — он даже заработок в тысячу рублей дать не может, коммуналка растет. Люди все чаще критикуют власть.

— Глава государства думает о том, как контролировать общественное мнение, как не допустить снова уличные протесты, — отмечает Александр Класковский. — Складывается впечатление, что создание жесткой вертикали, которая бы контролировала общественные настроения, пресекала крамолу и чтобы все, образно говоря, ходили строем и щелкали каблуками, — это и есть сама цель.

Именно этим эксперт объясняет тяготение Александра Лукашенко в кадровой политике, когда речь идет об идеологии, к людям с военным бэкграундом.

Назначенцам, по словам политического обозревателя, не нужно генерировать креативные идеи. Главное — быть лояльным, не высовываться и не быть слишком умным.

— По сути, проецируются армейские порядки на всю общественно-политическую жизнь страны. И это то, что называется жесткой авторитарной системой, — подытоживает собеседник.

Мельянцов: В системе начали происходить сбои

Старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Денис Мельянцов считает, что пока не стоит говорить о систематическом назначении на высокие должности людей с военным прошлым.

— Если посмотреть, сколько назначений происходит на протяжении последних лет и сколько бывших военных назначается на гражданские должности, то это мизер, — отмечает политолог.

Он предполагает, что главе государства может импонировать ответственность и дисциплинированность таких кадров.

— Можно много гипотез выдвигать, почему именно этот человек назначен на ту или иную должность. Возможно, это определенные черты характера или достижения на прежней должности. Вряд ли мы узнаем реальные причины, которыми руководствовался глава государства, — подчеркивает эксперт.

Денис Мельянцов считает, что в верхах власти есть определенные проблемы в системе принятия решений, а также с ответственностью за их принятие.

— И здесь нет никакой связи с государственной идеологией. Просто система работает таким образом, что в ней начали происходить сбои, и она от них не застрахована, — считает эксперт.

Существующая система вертикали власти нуждается в реформировании, отмечает политолог, но назначение одного чиновника в Администрацию эту проблему не решит.