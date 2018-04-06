Ощущение дежавю. Не прошло и двух лет (кто-то даже подсчитал более точно – 666 дней), и Надежда Савченко опять в тюрьме. Только на этот раз не в российской – в украинской. Героя Украины задержали по подозрению в организации госпереворота и терактов. Снова голодовка, опять ее сестра Вера обращается к президенту США. История развивается по спирали?

Еще совсем недавно вся Украина неистово требовала освобождения «нашей Нади» из российской тюрь- мы. Украинские политики апеллировали к международному сообществу. За Надю хлопотали лидеры европейских государств и США. Президент Украины Петр Порошенко лично зво- нил Владимиру Путину. В обмен на Надю Украина отдала двух захваченных в бою российских диверсантов.

Персональный президентский самолет забирал Савченко из России, по прилете Петр Порошенко принял Надю и вручил ей звезду Героя Украины.

А сейчас такой конфуз: Надежда Савченко – предатель Украины. Как ни странно, те украинские политики, кто громче всех ратовал за осво- бождение Савченко из российской тюрьмы, сейчас с таким же остерве- нением требуют упечь ее в украинскую. Парадокс?

Полный текст статьи собственного корреспондента «Народной Воли» в Украине Александра Цынкевича читайте в газете за 6 апреля 2018 года