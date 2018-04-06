Национальный банк утвердил новую инструкцию, которой коммерческие банки обязаны следовать при выдаче кредитов физическим лицам. Соответствующий документ опубликован 6 апреля.

Новые правила вступят в силу 1 мая. Главное нововведение касается введения показателя долговой нагрузки, который банки должны рассчитывать при выдаче потребительских кредитов физлицам. Данный показатель, уточняет Нацбанк, должен определяться как процентное соотношение размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру среднемесячного дохода заемщика.

«Указанный показатель не должен превышать 40 процентов. В случае превышения установленного значения задолженность по таким кредитам должна составлять не более 10 процентов от общей суммы задолженности по кредитам на потребительские нужды. При определении доходов заявителей может применяться заявительный принцип предоставления физическим лицом данной информации», — говорится в инструкции Нацбанка.

Кроме этого, в инструкции сказано, что при выдаче кредитов на покупку недвижимости банки должны будут рассчитывать «в том числе показатель обеспеченности кредита, рассчитываемый как процентное соотношение суммы кредита к стоимости объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения, и (или) сумме иного обеспечения в соответствии с договором». Указанный показатель не должен превышать 90 процентов.

Об изменении условий кредитования населения Национальный банк заявил на прошлой неделе. «Рост потребкредитования в прошлом году озадачил нас, мы опасаемся, что банки могут пренебрегать рисками в процессе кредитования населения», — заявил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Лапко, выступая в Минске на конференции Fitch Ratings.

В этой связи он сообщил, что Нацбанк корректирует условия кредитования населения и белорусские банки должны будут кредитовать физлиц с учетом величины кредитной нагрузки на заемщиков.

«Планы по введению коэффициента долговой нагрузки вынашивали давно и сейчас это решение будем реализовать», — сообщил Дмитрий Лапко

В 2017 году объем потребительского кредитования в Беларуси вырос на 75%. По информации БелаПАН, Евразийский фонд стабилизации и развития, который кредитует Беларусь, рекомендовал белорусским властям принять меры по ограничению темпов роста потребительского кредитования.