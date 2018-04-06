Мартиньш Вирсис – опытный дипломат. Был главой миссии Латвии в Австрии, Швейцарии, Венгрии, Словении, Словакии, Германии, Кувейте, Литве; занимал посты первого заместителя министра и государственного секретаря Министерства иностранных дел; избирался депутатом парламента.

Но нас интересует не только посол, но и профессиональный историк доктор Мартиньш Вирсис. О связи прошлого, настоящего и будущего с ним беседует обозреватель «Народной Воли» Александр Федута.

Читайте интервью в газете «Народная Воля» за 6 апреля 2018 года