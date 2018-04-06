Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц считает здоровой конкуренцию белорусских производителей с российскими и не видит причин для создания искусственных барьеров на рынке ЕАЭС. Об этом, как передает БЕЛТА, он заявил журналистам в пятницу, комментируя упреки российского коллеги.

«Это же здоровая конкуренция. Бояться своих конкурентов не надо. Если мы сегодня будем ограждать нашего ближайшего соседа от поставок продукции на российский рынок, думаю, что это не на пользу даже производителям Российской Федерации, — считает министр. — Нужно, чтобы наш общий евразийский рынок наполнялся продуктами питания с территории ЕАЭС. Прежде чем ввозить, предположим, молочную продукцию из Уругвая, Новой Зеландии и так далее, надо было бы рассмотреть возможности стран союза, где мы сегодня заключили договоры о совместной деятельности. Должны быть партнерские отношения, чтобы мы выполнили задачу, которую поставили президенты наших стран».

Заяц заверил, что высказанные министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым намерения свести на нет импорт молочной продукции белорусской стороны не вызывают беспокойства.

«Все-таки у нашей страны есть чему поучиться, есть что перенять. Наша страна готова оказать содействие Российской Федерации в быстрейшем достижении задач, которые поставил мой коллега. Наверное, опыт Беларуси и практическая помощь могли бы повлиять на достижение этих показателей», — отметил министр.

По его словам, от российских партнеров и сейчас поступает немало просьб об оказании содействия в поставках племенного скота, организации строительства молочных комплексов, поставки необходимой техники для кормоуборки.

К тому же в Беларуси благополучная эпизоотическая ситуация по болезням животных. «У нас нет сегодня лейкоза, туберкулеза. У нас здоровое стадо, нет сибирской язвы, ящура и т.д. Это тоже опыт Беларуси, почему бы его не изучить, совместными усилиями с белорусскими специалистами не адаптировать на территории России», — сказал министр.

«Это заявление абсолютно не пугает — мы диверсифицируем рынки, и это заметно по результатам прошлого года: у нас уменьшились поставки на главный для нас рынок — российский, увеличились поставки в страны СНГ, Китай, страны Ближнего Востока. И это заявление придает еще больше уверенности для того, чтобы мы шли на эти рынки», — добавил он.

Как ранее сообщалось, в 2017 году доля России в поставках продукции Минсельхозпрода снизилась на 4,9 процентных пункта, до 89,4% от общего объема экспорта. За год в Россию экспортировано сельхозпродукции на 2,1 млрд долларов.