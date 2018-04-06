Актер стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Дмитрий Певцов откровенно рассказал о том, как умер его старший сын Даниил. Он также поведал, что спасло самого актера после трагедии.

Дмитрий Певцов стал известен после ролей в фильмах и сериалах «Бандитский Петербург», «Остановка по требованию», «Линия жизни»… Наряду с успешными работами в кино и театре, известностью, любовью публики артист перенес множество ударов судьбы. Как признался сам Певцов, самое страшное, что он пережил, – гибель старшего сына Даниила.

Артист рассказал, что долгое время не признавал ребенка. Даниил появился на свет, когда Дмитрий учился в актерском училище. Студенческий союз артиста с однокурсницей Ларисой Блажко быстро завершился, а ребенка Певцов считал не родным. По его словам, принять мальчика его заставила нынешняя супруга — актриса Ольга Дроздова. Спустя годы она настояла, чтобы Дмитрий начал общаться с Даниилом.

«Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню. Но это закончилось, в последние годы мы тесно общались, вместе в фильме снялись, у нас появилась масса общих тем для разговоров. Я все равно не понимал, насколько он могуч. Ольга к сыну относилась по-матерински. Я думаю, для нее это такая же потеря, как для и меня. Точно не меньше», – поделился Певцов.

Дмитрий поведал, что влюбился в Ольгу Дроздову с первого взгляда. Пара вместе уже более 20 лет. Долгое время у них не было общих детей, лишь в 2007-м у супругов родился сын Елисей. Как признался актер, они буквально вымаливали наследника. Даниил прекрасно общался с братом.

«Даня ушел в 12-м году, он с Елисеем очень хорошо общался. Очень люблю детей, а тут вообще — братан! Когда они встречались, они общались на свои темы, это была любовь… Даня в последние годы был светящимся человеком. От него исходило тепло на сцене. Он что-то излучал, кроме своей игры. Ушел светлым ангелом», – поведал артист.

Дмитрий рассказал, что жизнь старшего сына оборвалась в 22 года. Для всех родных его смерть стала сильным ударом. Оправиться после гибели Даниила актеру помог храм и чтение православных книг.

«Меня мучал вопрос, почему так мало — 22 года? Ладно, я получил за своим грехи вот так. А потом понял, для меня он открыл двери в храм, он меня поставил перед дверьми. Этот смысл для меня архиважен. Даня был очень мощным, он был гораздо круче, чем я», – пояснил Певцов.

Актер сообщил, что никого не винит в смерти сына. Это был несчастный случай.

«Как это бывает? Встреча одноклассников. Все сидят на балконе. Он захотел подтянуться, приподнять себя на перилах… Никто в его уходе не виноват, то есть он взлетел, как ангел. И все», – рассуждает Певцов.