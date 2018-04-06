База в Шиханах в Саратовской области является аналогом лаборатории «Портон-Даун», считают британские спецслужбы. Именно там и был произведен «Новичок», использованный для отравления Скрипалей, полагают они.

Британская разведка пришла к выводу, что яд «Новичок», использованный для отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, был произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области России. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает лондонская газета The Times со ссылкой на брифинг британской разведки для союзников.

Как отмечает издание, на брифинге, который был организован для того, чтобы убедить союзников в виновности России, было сказано, что центр в Шиханах — это аналог британской военной лаборатории в Портон-Дауне. По словам представителей британской разведки, в Шиханах яд «Новичок» испытывался на протяжении последнего десятилетия на предмет эффективности его использования для убийств.

«Очень убедительная информация»

Запасы «Новичка» в Шиханах значительно меньше тех, которые предназначались бы для применения на поле боя, сообщили британские разведчики. Именно этот факт привел их к выводу о том, что яд в Шиханах предназначался для убийств. Бывший командир британского полка химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Хэмиш де Бреттон Гордон назвал приведенную на брифинге информацию очень убедительной. «Британская разведка ясно указывает на Россию и Шиханы. Нет сомнений в том, что русские сейчас заметают там следы», — сказал он.

Глава лаборатории «Портон-Даун» Гари Эйткенхед в интервью телеканалу Sky News 3 апреля подтвердил, что вещество, использованное для отравления Скрипалей, было однозначно идентифицировано как «нервно-паралитический военный яд «Новичок». Страна происхождения этого яда, однако, установлена не была, поскольку, как было заявлено, это не входило в задачи британских военных химиков.

«Мы не определили точный источник его происхождения, однако предоставили всю научную информацию правительству, которое затем использовало другие источники, чтобы прийти к определенным выводам», — подчеркнул Эйткенхед. Он, однако, отметил, что изготовление данного яда предполагает использование чрезвычайно сложных методов, которые доступны только на государственном уровне.