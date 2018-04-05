Результаты исследования, опубликованного в журнале Laboratory Investigation, подтвердили, что обыкновенный шоколадный милкшейк может оказаться едва ли не самым вредным напитком в мире. Об этом сообщает «Сегодня«.

Добровольцы, участвовавшие в эксперименте, пили коктейль из жирного молока, взбитых сливок и мороженого. Через четыре часа после употребления коктейля врачи провели анализ состояния сосудов добровольцев – и установили, что у всех, выпивших коктейль, сосуды плохо расширялись, а красные кровяные тельца изменили форму.

Авторы эксперимента напомнили, что такое изменение формы кровяных клеток влияет на способность организма к иммунному ответу и может привести к развитию серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

У здорового человека опасные изменения носят временный характер и, вероятнее всего, через непродолжительное время пройдут сами по себе.

Однако при регулярном употреблении напитков или блюд с высоким содержанием жира возможен накопительный эффект и развитие серьезных заболеваний.