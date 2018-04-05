Правительство определило порядок образования и деятельности постоянно действующих комиссий, которые будут заниматься содействием занятости населения. Их создание предусмотрено обновленным документом по тунеядцам — президентским декретом № 1, передает tut.by

Создание комиссий предусмотрено постановлением Совмина от 31 марта 2018 года № 240, которым утверждено примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.

Согласно постановлению Совмина, незанятые в экономике будут по полному тарифу платить за жилищно-коммунальные услуги и за пользование жилыми помещениями. Однако на основной вопрос — кого будут считать «тунеядцами», власти пока не ответили.

В регионах создадут комиссии, которые будут принимать решения по тем, кто попал под действие декрета о содействии занятости.

Чем будут заниматься комиссии?

Подобные комиссии, которые работали с тунеядцами, были и во время действия самого первого тунеядского декрета. Однако они рассматривали заявления тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и просил полностью или частично освободить от уплаты налога.

Сейчас комиссии также будут рассматривать заявления тех, кто попал под действие декрета, и членов их семей (в том числе супруга (и), родителей, детей, бабушек и дедушек) о полном или частичном освобождении от оплаты услуг с возмещением затрат. Причиной такого обращения может быть нахождение в трудной жизненной ситуации. Но помимо этого у комиссий появится немало и других задач:

— организация работы по оказанию трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, содействия в трудоустройстве;

— организация и координация работы заинтересованных органов и организаций по проведению профилактической работы, направленной на ресоциализацию лиц, ведущих асоциальный образ жизни;

— оказание консультативной, методической и правовой помощи по вопросам трудоустройства и (или) самозанятости;

— организация работы по информированию (уведомлению) граждан о том, что информация о них содержится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике;

— формирование списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;

— координация широкомасштабной информационной работы по разъяснению социально-трудовых гарантий, предоставляемых государством гражданам, ориентации граждан на осуществление легальной деятельности;

— проведение иных мероприятий в рамках реализации декрета № 3.

Что смогут предпринимать комиссии?

Так, комиссия имеет право направлять трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в центры занятости, а также «принимать решения о направлении трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории».

При этом комиссия также сможет запрашивать у госорганов и иных организаций независимо от формы собственности, должностных лиц информацию по вопросам, которые относятся к деятельности комиссии. Кроме того, комиссия может привлекать специалистов и экспертов для подготовки заключений по вопросам, имеющим значение для осуществления своей деятельности.

Кто будет входить в комиссии?

В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, специалисты структурных подразделений районного (городского) исполнительного комитета (местной администрации) (по труду, занятости и социальной защите, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, внутренних дел, образования,

идеологии и другие), представители республиканских государственно-общественных объединений, иных общественных объединений.

Председателем комиссии, как правило, будет председатель районного (городского) совета депутатов, а в местных администрациях — глава администрации района в городе.

Заседания комиссии созываются секретарем комиссии по согласованию с председателем комиссии по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

Как будут принимать решения по «тунеядцам»?

Комиссия будет принимать решение голосованием, после чего оформлять соответствующий протокол. Решение будет считаться принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии, присутствовавших на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании комиссии.

«Комиссией обеспечивается всестороннее, полное и объективное рассмотрение всех материалов по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение на заседании комиссии», — говорится в постановлении правительства.

Для формирования списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, комиссия будет использовать специальную базу данных.

«Сведения о лицах, оплачивающих услуги с возмещением затрат, направляются организациями, осуществляющими учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями, в комиссии не позднее 6-го числа последнего месяца каждого квартала», — говорится в постановлении Совмина. Получается, что тунеядцы будут по полному тарифу будут оплачивать ЖКУ и за пользование жилыми помещениями.

Комиссии не позже 10-го числа второго месяца каждого квартала будут сообщать тунеядцам о включении их в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которые оплачивают услуги с возмещением затрат. По результатам работы комиссия представляет оператору базы данных информацию для ее корректировки.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Однако в документе не прописано, на кого из белорусов будет распространяться действие документа, а также список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Это поручили определить правительству к 1 апреля.

Заметим, что сейчас в Беларуси население возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую. Все остальные услуги оплачиваются по 100%-ному тарифу или близкому к нему. По прогнозам вице-премьера Анатолия Калинина, оплачивать по полному тарифу отопление белорусы будут не раньше 2025 года.

По прогнозам Минтруда, под действие декрета №1 могут попасть около 250 тысяч белорусов.

Фактический уровень безработицы в Беларуси за последние 4 года вырос на 0,5 процентного пункта: с 5,1% в 2014-м до 5,6% в 2017-м. В Беларуси в прошлом году было 293,4 тысячи безработных, классифицируемых в соответствии с критериями Международной организации труда. Это на 8,4 тысячи человек меньше, чем в 2016-м.

При этом заметно выросло число белорусов, которые выезжают на заработки за границу. Если в 2014 году за пределами страны трудились 62,2 тысячи человек, то в прошлом — 83 тысячи (из них 83,9% трудились в России). Для сравнения: в 2015 году работающих за рубежом было 39,4 тысячи, а в 2016-м — 59,5 тысячи.