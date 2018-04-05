В пустыне Мохаве в Калифорнии саудовскому принцу и госчиновникам показали новую пассажирскую капсулу для передвижения по вакуумным туннелям.

Капсулу Vision 2030 для презентации украсили наклейками, которые дают понять, что этот проект — для Саудовской Аравии, пишет New Atlas.

По словам представителей Virgin Hyperloop One, передвигающийся в трубе поезд сможет развивать скорость, в 2-3 раза превышающую скорость существующих высокоскоростных поездов. Капсулы смогут перевозить как пассажиров, так и грузы.