ОАО «Городейский сахарный комбинат» закончило 2017 год с чистым убытком в размере 26,75 млн. рублей. В 2016-м предприятие показало 8,4 млн. рублей чистой прибыли. Такая информация содержится в годовом отчете общества, опубликованном на Едином портале финансового рынка, информирует belmarket.by.

Ранее об убытках отчитали ОАО «Скидельский сахарный комбинат» и ОАО «Жабинковский сахарный завод».

ОАО «Городейский сахарный комбинат» на фоне снижения мировых цен на сладкий продукт, а также локального кризиса перепроизводства в рамках ЕАЭС снизил выручку на 6,9% до 262,3 млн. рублей. Себестоимость реализованной продукции при этом выросла на 7,2% до 243 млн. рублей. Прибыль от реализации упала на 88,5% до 4,5 млн. рублей.

В феврале при посещении президентом ОАО «Слукций сахарорафинадный комбинат» председатель концерна Белгоспищепром Александр Забелло пожаловался на более высокую стоимость сырья для отечественного сахарного производства, а также высокие цены на энергоносители, что сильно бьет по рентабельности предприятий, особенно на падающем рынке.

В январе МАРТ установил минимальную отпускную цену на сахар внутри Беларуси. Кроме того, определяя закупочные цены на сельхозпродукцию урожая 2018 года, Минсельхозпрод также удешевил сахарную свеклу.