Поездки планируются по воскресеньям, когда в Польше не работают магазины.

Белостокская туристическая фирма «Nowator» разработала шоп-тур в Гродно. Поездки планируются по воскресеньям, когда в Польше не работают магазины, передает Радио «Свобода».

Выезд планируется однодневный, в Гродно можно пробыть шесть с половиной часов. Полтора часа отводится на крупный торговый центр «OldCity». Больше часа приходится на свободное время, когда туристы могут походить по белорусскому городу и приобрести сувениры. А большую часть программы — около трех часов — занимает экскурсия по исторической части Гродно с посещением замков, костелов, музеев, дворцов.

В польской турфирме говорят, что новый тур решили разработать после изменений в польском законодательстве, которые запретили торговлю по воскресеньям. Сотрудница фирмы Анна Литвинчук говорит, что на новый тур еще никто не записался, но несколько человек уже расспрашивали.

Пока не известно, добавятся другие магазины или рынки в список торговых точек. Это будет зависеть от спроса на услугу.