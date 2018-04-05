В агрогородке Ольшаны Брестской области в частный дом Ивана Крупкевича на улице Интернациональная вдруг ворвались работники ГАИ и ОМОНа.

Так силовики задерживали брата Ивана – Сергея, который не остановил автомобиль по требованию гаишников и скрылся от преследования в доме своего родственника. Во время операции работники милиции сломали в доме мебель и распылили слезоточивый газ, хотя нарушитель не совершал сопротивления.

Хозяин дома, многодетный отец, у него пятеро детей, которые во время захвата были в доме. После вторжения омоновцев двухлетней дочери Ивана понадобилась медицинская помощь, на скорой ее доставили в больницу и ставили капельницы.