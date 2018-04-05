Белорусским производителям нужно отказаться от планов сбывать молочную продукцию в России, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

«Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком»,— сказал он в интервью «РИА Новости»

«Мы планируем в ближайшие 5–7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком»,— цитирует Ткачева kommersant.ru.

Министр отметил, что «белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок».

Отказаться от экспорта в Россию недавно призывал белорусских предпринимателей и глава Беларуси Александр Лукашенко. «Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж»,— говорил он и добавлял, что если Москва будет «наклонять постоянно непонятно за что» белорусских поставщиков, то им лучше «искать счастья в другом месте».

Россия уже давно периодически ограничивает поставки молока из нашей страны. Как утверждает Россельхознадзор, с 2016 года по февраль 2018 года доля белорусской молочки с якобы запрещенными иили вредными веществами выросла с 2,6% до 65,6%.