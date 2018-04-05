05.04.2018 президент Республики Беларусь Александр Лукашенко назначил на должность генерального директора унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» Ирину Акулович, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее И. Акулович работала в Могилевском областном телерадиообъединении, в Агентстве телевизионных новостей (АТН) Белтелерадиокомпании. С 2009-го года занимала должность директора республиканского унитарного предприятия (РУП) радиотелецентра «Телерадиокомпания «Могилев».

Объявляя о назначении, глава государства выразил надежду на то, что с новым руководителем настанет новый этап развития БЕЛТА.

«Политику государства и президента вы знаете. Коль идете на эту должность, значит, поддерживаете ее. И дело тут не в президенте, а в той политике, которую мы должны уже с вами вместе с сегодняшнего дня осуществлять, чтобы сохранить страну, ее независимость и суверенитет», – добавил А. Лукашенко.