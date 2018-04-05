С 5 апреля сторонние приложения больше не смогут просто так получить доступ к информации пользователей.

Согласно новым правилам, которые начали действовать с 5 апреля сторонние приложения больше не смогут автоматически получать данные об информации пользователей. Речь идет о списке друзей, постов и других данных, которые пользователи размещают на своей странице.

Как отметили представители Facebook, для получения доступа к информации пользователя, приложения должны будут получить разрешение от Facebook. При этом требования компании по использованию данных будут серьезно ужесточены, поэтому получить разрешение будет не так просто.