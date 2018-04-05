Дочь отравленного в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля Юлия не приняла предложение о помощи со стороны посольства России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании. В заявлении британского внешнеполитического ведомства отмечается, что Юлии Скрипаль было передано предложение о консульской помощи России, но на данный момент она им не воспользовалась.

Ранее в четверг полиция Лондона опубликовала первое заявление Юлии Скрипаль с момента ее отравления. По словам Скрипаль, она очнулась более недели назад и с каждым днем ей становится все лучше. Скрипаль благодарит всех, кто желает ей выздоровления, а также врачей больницы в Солсбери, где она лечится.

В заявлении не содержится никаких комментариев относительно аудиозаписи, опубликованной сегодня телекомпанией «Россия-1», которая утверждает, что речь идет о телефонном разговоре Юлии Скрипаль и племянницы Сергея Скрипаля Виктории. В этом разговоре от имени дочери Скрипаля утверждается, что бывший агент ГРУ тоже идет на поправку – в то время как врачи больницы в Солсбери заявляли, что он по-прежнему в критическом состоянии.

Британские власти обвиняют Россию в причастности к отравлению отца и дочери Скрипаль нервно-паралитическим веществом «Новичок» 4 марта. Москва эти обвинения отрицает. Совет Безопасности ООН в четверг вечером обсудит «дело Скрипаля» на открытом заседании.