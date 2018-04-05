По мнению британских спецслужб, газ «Новичок» испытывался в секретной российской лаборатории для возможных убийств. Они, однако, не гарантируют правильность своих выводов на сто процентов, сообщает газета The Times.

Британские спецслужбы полагают, что им удалось установить местонахождение секретной российской лаборатории, в которой был произведен газ» Новичок», использованный для отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает в четверг, 5 апреля, лондонская газета The Times со ссылкой на источники в структурах, занимающихся обеспечением безопасности.

По словам собеседников издания, спецслужбам удалось идентифицировать источник «Новичка» с помощью научного анализа и разведданных в первые дни после покушения на Скрипаля и его дочь. Источники также отметили, что Великобритания знала о существовании этой секретной лаборатории и до покушения 4 марта. «Мы были практически уверены, что этот газ, скорее всего, произведен в России», — сказал один из собеседников.

Источники The Times отмечают, что они не могут гарантировать правильность своих выводов на сто процентов, однако почти не сомневаются в том, что «Новичок» для покушения на Скрипаля был произведен именно в этой российской лаборатории. Они также полагают, что российские специалисты проводили в данной лаборатории испытания, чтобы определить, можно ли использовать «Новичок» для убийств.

Ранее британские эксперты заявили, что они идентифицировали вещество, которым были отравлены Скрипали, как «нервно-паралитическое боевое отравляющее вещество «Новичок». Они, однако, не установили страну, где этот яд был произведен, поскольку, как было заявлено, это не входило в задачи британских военных химиков.