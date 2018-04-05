По сравнению с 2016 годом, в 2017 году миграционный прирост населения России в обмене с Беларусью увеличился в 4,5 раза. Это самый высокий темп притока мигрантов в РФ из стран мира.

В целом же, по данным оперативного учета за январь-декабрь 2017 года, миграционный прирост населения России снизился за счет обмена населением со странами СНГ в целом. Миграционный прирост составил 203,4 тысячи человек, что на 20% меньше, чем за январь-декабрь 2016 года. Об этом говорится в исследовании «Миграция в России. Предварительные итоги 2017 года», подготовленном российским Институтом демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Темпы миграционного обмена

По темпам миграционного прироста населения России лидирует Беларусь, откуда приток мигрантов увеличился в 4,5 раза. В миграционном обмене с Кыргызстаном приток мигрантов вырос на 75%, с Таджикистаном — на 27%, с Арменией, Туркменистаном, Узбекистаном и Грузией — на 13-19%.

Как говорится в исследовании, миграционный прирост России в обмене с другими странами СНГ в 2017 году снизился, особенно значительно в миграционном обмене с Украиной (-60%). В меньшей степени сократилось положительное сальдо миграции в обмене населением с Молдовой (-33%), Азербайджаном (-18%) и Казахстаном (-12%). Сократилось и сальдо миграции со странами Балтии (Латвией, Литвой и Эстонией), незначительное по своей величине и в предшествующие годы.

В миграционном обмене РФ с Германией, Израилем, Канадой, КНДР, США и Финляндией сложилось отрицательное сальдо миграции, но его абсолютная величина также была незначительной.

Реальные цифры

В исследовании говорится, что со всеми странами – бывшими союзными республиками СССР у России в прошлом году сохранялось положительное сальдо миграции. Наибольший миграционный прирост Россия в реальных цифрах, как и в 2014-2016 годах, получила в обмене населением с Украиной — 47,8 тысячи человек. На второе место выдвинулся Таджикистан, откуда в РФ прибыло 34,6 тысяч человек, отодвинув на третье место Казахстан (32,7 тыс человек), который занимал второе место в три предшествовавших года. Миграционный прирост в обмене с другими странами СНГ в 2017 году не достигал и 23 тысяч человек.

Результаты миграционного обмена России с другими странами за январь-декабрь 2015, 2016 и 2017 годов, тысяч человек чистой миграции

В миграционном обмене с Узбекистаном, до 2014 года неоднократно занимавшем первое место по абсолютной величине миграционного прироста в РФ, в 2015 году сложилось отрицательное сальдо миграции в 20,4 тысячи человек. Это могло быть связано с ужесточением миграционного учета, ухудшением экономической ситуации в России, а также, в определенной степени, с «виртуальной» эмиграцией.

Выбытия из России

Число выбывающих из России на постоянное жительство в страны СНГ резко сократилось к началу XXI века и продолжало снижаться в последующие годы, постепенно стабилизируясь на крайне низком уровне. Однако из-за изменения правил учета долгосрочной миграции в 2011 году в число выбывших стали автоматически попадать те мигранты, срок пребывания которых на территории России официально закончился (от 9 месяцев и более).

В целом, число выбывших в страны СНГ в 2012 году увеличилось в 4,4 раза, составив 95,6 против 21,8 тысячи человек в 2011 году. В последующие годы число выбытий быстро возрастало, составив в 2012 году от 1,5 тысячи человек, выехавших в Туркменистан, до 31,6 тысячи человек, выехавших в Узбекистан, а в 2017 году – от 4,2 тысячи человек, выехавших в Грузию, до 102,5 тысячи человек, выехавших на Украину.

Особенно значительно в 2017 году увеличилось число зарегистрированных выбытий в Украину (на 72%). Прирост числа эмигрантов, выехавших в Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Молдову, составил от 21% до 27% по сравнению с 2016 годом, в Таджикистан – 14%, в Армению — 3%, в Узбекистан – чуть более 1%. Снижение числа выбытий зарегистрировано только в миграционном обмене с Беларусью (-24%). Проще говоря, лишь число белорусов, возвращающихся из России домой, в 2017 году пошло на убыль.