Испанская «Барселона» практически обеспечила себе выход в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив на своем поле «Рому», а «Ливерпуль» сенсационно легко обыграл «Манчестер Сити».

«Рома» активно начала матч, но «Барселона» вскоре перехватила инициативу и начала все чаще создавать опасные моменты у ворот Алиссона. Впрочем, их атаки не завершались успехами, пока капитан «Ромы» Даниэле Де Росси не отправил мяч в собственные ворота на 38-й минуте.

Примечательно, что и второй гол в ворота Аллисона влетел от своего игрока. На этот раз автоголом отметился Манолас. А вскоре Жерар Пике сделал счет крупным — 3:0.

Эдин Джеко в конце матча отыграл один гол, но Луис Суарес вновь довел счет до крупного — 4:1.

«Барселона»: Тер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба, Серхи Роберто (Андре Гомеш, 83), Бускетс (Паулиньо, 67), Ракитич, Иньеста (Денис Суарес, 85), Месси, Суарес.

«Рома»: Алиссон, Бруно Перес, Манолас, Фасио, Коларов, Флоренци (Эль-Шаарави, 72), Стротман, де Росси (Дефрель, 77), Пеллегрини (Гоналон, 60), Перотти, Джеко.

В другом матче дня «Ливерпуль» сенсационно разгромил «Манчестер Сити» — 3:0. Традиционно удачно выстраивающий игру против команд Хосепа Гвардиолы Юрген Клопп вновь воспользовался слабыми сторонами «горожан». Уже к 31-й минуте «Ливерпуль» вел 3:0 благодаря голам Салаха, Окслейда-Чемберлена и Мане. Такой счет сохранился до конца игры.

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Морено, 85), Хендерсон, Милнер, Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71), Мане.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Лапорт, де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг, 57), Сильва, Сане, Габриэл Жезус.