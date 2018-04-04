Житель поселка Старобин Солигорского района принял роды у жены, консультируясь с диспетчером скорой по телефону.

В ночь на 6 марта у 30-летней женщины, ожидавшей третьего ребенка, начались стремительные роды. Ситуация развивалась настолько быстро, что бригада скорой объективно не успевала приехать на помощь. Диспетчер станции Светлана Пашковская стала руководить процессом по телефону. Подробности истории со счастливым концом рассказал «Инфо-Курьер».

Весь разговор длился почти 8 минут. Женщина родила, ребёнок начал кричать, и к этому моменту как раз приехала «скорая».

Мужчина признался, что пресса уже надоела, но поделился с tut.by своими впечатлениями от незапланированных партнёрских родов.

«Это наш третий ребенок, есть уже два хлопца, — рассказывает Михаил, который работает водителем. — Присутствовал ли я раньше на родах? Нет! И желания такого не было.»

«Куда было деваться? Два малых ревут, жена. Пришлось детей закрыть в комнате, включил мультики — и все.»

Мужчина со смехом вспоминает, что Наталья родила быстро. Но отмечает — тогда ему было не до смеха. Маленькая Полина на свет появилась в 00.55.

«Короче, все было быстро. Все помню подробно, но рассказывать ничего не буду, — улыбается Михаил. — Мне сказали держать головку, чтобы не висела, и успокоиться. Это я и сам знал, что надо успокоиться. Когда никого рядом нет… Вот она сейчас родит — и что дальше делать? Пуповину я ж сам не перережу! Я акушерских курсов не проходил. Скорая успела приехать к этому моменту и сама перерезала пуповину. Жену с ребенком забрали в роддом, а я детей пошел заново спать укладывать. А уже потом курить, долго приходил в себя.»