Рамочная стратегия партнерства Группы Всемирного банка для Беларуси на 2018—2022 годы утверждена советом директоров банка 3 апреля, сообщает БелаПАН.

По информации Всемирного банка, стратегия полностью согласуется с программой деятельности белорусского правительства на 2016—2020 годы и основана на выводах и рекомендациях комплексного диагностического исследования экономики Республики Беларусь (SCD), подготовленного ВБ.

Ближайшие пять лет помощь Группы Всемирного банка будет сосредоточена в трех областях: создание возможностей для развития частного сектора и повышения эффективности государственных инвестиций; поддержание человеческого капитала за счет улучшения условий обучения в сфере образования и качества медицинской помощи; усиление вклада инфраструктуры в экономический рост, управление изменением климата и развитие человеческого потенциала.

«Устойчивое повышение уровня жизни в Республике Беларусь требует структурных изменений с учетом усиления роли рыночных факторов и укрепления механизмов социальной защиты, — заявил глава белорусского представительства ВБ Алекс Кремер. — Группа Всемирного банка стремится к тому, чтобы повышалось качество жизни обычных граждан. Это подразумевает увеличение количества рабочих мест в частном секторе, развитие знаний и навыков, отвечающих требованиям времени, повышение качества здравоохранения, а также развитие инфраструктуры, способствующей росту экономики и охране окружающей среды«.

Рамочная стратегия партнерства разработана на основе широких консультаций с государственными органами, бизнес-ассоциациями, организациями гражданского общества, партнерами по развитию, научными кругами и бенефициарами. Во время консультаций многие участники отмечали, что прозрачность информации, доступ к данным о воздействии принимаемых мер и диалог между государственным и частным секторами могут улучшить процесс принятия решений. Ввиду этого сквозной темой стратегии стало содействие более широкому использованию данных и доступу к информации в процессе принятия государственных решений, отмечает ВБ.

Рамочная стратегия является совместной стратегией Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорации (МФК) и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (МИГА).

«Увеличение частных инвестиций — основа стратегии МФК в Беларуси, — отметил региональный менеджер корпорации по Беларуси, Молдове и Украине Джейсон Пеллмар. — В течение периода действия следующей стратегии МФК продолжит содействовать Беларуси в улучшении бизнес-среды, поддержке конкуренции и увеличении участия частного сектора в разных секторах экономики».

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года на реализацию проектов в Беларуси ВБ планирует направить более 500 млн долларов.

За весь период сотрудничества (1992—2017) Всемирный банк инвестировал около 1,7 млрд долларов США в ряд значимых инфраструктурных и социальных проектов в стране.

Действующий портфель Всемирного банка включает восемь инвестиционных проектов с заемным финансированием на общую сумму 789 млн долларов США.