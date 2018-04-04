На востоке Москвы разгорелся пожар в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей», есть пострадавшие, сообщает meduza.io.

По данным «Интерфакса», из торгового центра вывели одного пострадавшего. На четвертом этаже остаются люди. «Интерфакс» также сообщает об эвакуации 300 человек.

По предварительным данным, возгорание началось на верхнем этаже здания, там находится детский клуб «Афина». Пожару присвоили повышенную категорию сложности.

Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что «из-за сложной планировки пожарным проблематично добраться до очага возгорания».