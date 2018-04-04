Об этом сообщает сайт Министерства обороны, называя причиной гибели нарушение мер безопасности.

«4 апреля в ходе плановых занятий по огневой подготовке на огневом городке 120 отдельной механизированной бригады военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин. В результате один из членов экипажа старший механик-водитель БМП рядовой Удод Дмитрий Николаевич получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. По данному факту Следственным комитетом проводятся следственные действия,» — говорится в сообщении.

Комиссию по расследованию обстоятельств и причин происшествия от военного ведомства возглавляет заместитель Министра обороны.