Агроклассы появятся в белорусских школах в новом учебном году, сообщил БЕЛТА первый проректор Белорусского государственного аграрного технического университета Николай Романюк.

«С нового учебного года в белорусских школах наряду с педклассами появятся и агроклассы. На данный момент у нас есть четкая договоренность о создании 10 таких классов. Мы уже подготовили практически всю программную документацию для учителей школ, которые будут их вести», — сказал Николай Романюк.

Агроклассы планируется открывать на селе и в небольших городах по всей республике.

«Агроклассы будут создаваться на базе 10-11-х классов школ крупных деревень, сел, небольших городов, иногда районных центров. Попасть туда дети смогут после собеседования, учитываться будут и итоговые баллы», — уточнил первый проректор.

По словам Николая Романюка, также поставлена задача создать школы в лучших хозяйствах страны, где перспективные студенты сельхозспециальностей смогут проходить производственную практику.

«Школы будут созданы при крупных базовых хозяйствах с хорошим оснащением. Там студенты будут изучать новую технику, осваивать современные технологии. Работа по созданию школ ведется. Сейчас наши студенты проходят практику на базе трех учебно-научно-производственных центров при СПК «Агрокомбинат Снов», агрокомбинатах «Дзержинский» и «Ждановичи», — заключил он.