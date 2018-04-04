… и три миллиона долларов на борьбу с дезинформацией.

США предоставят Латвии, Литве и Эстонии около 100 млн долларов (81,4 млн евро) «на закупку крупнокалиберных боеприпасов», а также порядка 70 млн долларов (57 млн евро) на программы подготовки военнослужащих и закупку оборудования.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, опубликованном 3 апреля, в контексте встречи американского президента Дональда Трампа с лидерами балтийских стран — Раймондсом Вейонисом, Далей Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.

Кроме того, Пентагон усилит взаимодействие с вооруженными силами этих государств в рамках ежегодных военных учений BALTOPS и Saber Strike, проводимых под эгидой сухопутных войск США в Европе (USAREUR). К последним из них в этом году присоединятся «свыше 5 тыс. американских военнослужащих», подчеркивают в Вашингтоне. Белый дом усилит «политику сдерживания» в регионе путем периодической отправки солдат в государства Балтии и поиска новых решений в области «противовоздушной обороны».

Борьба с дезинформацией

Соединенные Штаты также перечислят балтийским партнерам 3 млн долларов (2,4 млн евро) на борьбу с дезинформацией, поддержку независимых СМИ, и общественных вещательных корпораций.

В марте главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы встретились в Вашингтоне с тогдашним американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Они предупредили США о попытках Москвы подорвать основу их демократических институтов.