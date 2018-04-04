3 апреля в Доме футбола состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси среди команд второй лиги. Одним из участников турнира стал новый футбольный клуб «НФК Крумкачы», который подал заявку в третий дивизион 30 марта 2017 года.

Учредителями команды, объявившей себя наследниками ФК «Крумкачы», стали белорусский пианист Юрий Блинов, большой поклонник команды, и бывший голкипер «Крумкачоу» Евгений Костюкевич. Инициаторами заявки во вторую лигу были болельщики. Формально это новый клуб, новое юридическое лицо.

Денис Шунто передал права на логотип ФК «Крумкачы», социальные сети и сайт команды новой организации.

2 апреля стало известно, что председатель Минской городской федерации футбола Михаил Вергеенко ходатайствовал перед АБФФ о включении «НФК Крумкачы» в число участников второй лиги.

Все необходимые документы, в том числе устав, были предоставлены. «У клуба серьезные учредители, есть финансовая основа, главным тренером планируется растущий талантливый специалист Алексей Кучук, а игроками будут молодые ребята», — передает «Прессбол» слова Вергеенко.

Алексей Кучук готов тренировать новую команду.

Вопрос вызвала аббревиатура клуба — НФК. Вероятно, придется расшифровать смысл, заложенный в сокращении.

Новый учредитель Блинов так прокомментировал значение аббревиатуры:

— Каждый может под буквой «Н» понимать то, что ему больше нравится: наш, новый, народный, непокоренный… Что угодно. Трактовать можно по-разному.

Лично мне больше по душе определение «наш футбольный клуб». Думаю, оно точнее отражает суть команды, — рассказал Блинов журналисту «Трибуны» Тарасу Щирому.

Председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто отметил, что готов оказать консультационную помощь, а также помощь в формировании команды. При этом Шунто не знает, на какие деньги будет жить новый клуб, но он рад тому, что есть люди, готовые подхватить начатое им дело.

Как мы уже писали ранее, пианист и композитор Юрий Блинов в 2016 году посвятил концерт чемпиону мира футболисту Тони Кроосу.

Чемпионат во второй лиге стартует 14 апреля. Первый матч «вороны» проведут 15 апреля дома против «Ошмян».

В сезоне 2018 года примут участие 15 клубов.

В первых двух турах встретятся:

1 тур (15 апреля)

«Неман-Агро» (Столбцы) — «Молодечно-ДЮСШ № 4»

«Узда» — «Клецк»

«Рух» (Брест) — «СМИавтотранс» (Смолевичи)

«НФК Крумкачы» (Минск) — «Ошмяны»

«Осиповичи» — «Ивацевичи»

«Спутник» (Речица) — «Энергетик-БГАТУ» (Минск)

«Виктория» (Марьина Горка) — «Горки»

2 тур (21 апреля)

«Энергетик-БГАТУ» — «Виктория»

«Ивацевичи» — «Спутник»

«Ошмяны» — «Осиповичи»

«СМИавтотранс» — «НФК Крумкачы»

«Клецк» — «Рух»

«Молодечно-ДЮСШ № 4» — «Узда»

«Бумпром» (Гомель) — «Неман-Агро»