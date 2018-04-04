Министерство образования Беларуси предлагает поднять оклады работников детсадов на 50%, заявил на VII пленуме Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки министр образования Игорь Карпенко, сообщает газета «Звязда».

По словам Игоря Карпенко, Минобразования уже предложило поднять с 1 сентября оклады педагогам и помощникам воспитателей в учреждениях дошкольного образования на 50%. «А педагогическим работникам других учреждений образования, кроме профессорско-преподавательского состава, — на 20%», — сказал Игорь Карпенко.

Он подчеркнул, что это пока только предложения. «Но вместе с Министерством финансов мы вместе серьезно над ними работаем», — сказал министр.

Стоит отметить, что оклад воспитателя яслей-сада в Минске со стажем работы до 5 лет и без категории составляет 305 руб. 99 коп (около 157$). Оклад воспитателя со стажем свыше 15 лет, высшей категории составляет 554 руб. 28 коп (около 283$).