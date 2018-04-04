«Завтра твоей страны» проанализировало, сколько составляла доля России в поставках важнейших продовольственных товаров за последние пять лет. По большому счету, с 2012 по 2017 год картина осталась прежней.
Только по сахару доля российского рынка составляет сегодня чуть более 50%. Но диверсификация рынков по этому продукту была проведена еще в начале 2000-х годов и лишь после того, как Беларусь на уровне межправительственного соглашения взяла на себя обязательства по ограничению экспорта сладкого продукта.
По остальным девяти позициям, которые приведены в таблице, доля России составляет от 78,1 до 98%, а по четырем из них – молоку и сливками несгущенным, готовой или консервированной рыбе, говядине замороженной и пахте, йогурту и кефиру — выросла.
Топ-10 важнейших экспортных продовольственных позиций Беларуси на российском рынке в 2017 году
|Продукция
|Объем экспорта в 2017г., в млн долларов
|Доля России, в %
|Объем экспорта в 2012г., в млн долларов
|Доля России, в %
|Сыры и творог
|797,0
|96,1
|616,4
|98,1
|Молоко и сливки сгущенные и сухие
|475,0
|78,1
|571,5
|84,4
|Масло сливочное
|429,0
|88,1
|315,9
|90,9
|Говядина свежая и охлажденная
|355,5
|97,9
|378,0
|99,7
|Молоко и сливки несгущенные
|232,4
|98,0
|202,4
|97,1
|Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы
|224,3
|87,4
|245,6
|98,4
|Сахар
|192,2
|54,6
|291,9
|54,7
|Готовая или консервированная рыба
|162, 6
|89,6
|125,0
|83,5
|Говядина замороженная
|147,2
|87,5
|146,8
|81,8
|Пахта, йогурт, кефир
|135,7
|98,0
|62,4
|87,9
По данным Национального статистического комитета РБ