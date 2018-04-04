«Завтра твоей страны» проанализировало, сколько составляла доля России в поставках важнейших продовольственных товаров за последние пять лет. По большому счету, с 2012 по 2017 год картина осталась прежней.

Только по сахару доля российского рынка составляет сегодня чуть более 50%. Но диверсификация рынков по этому продукту была проведена еще в начале 2000-х годов и лишь после того, как Беларусь на уровне межправительственного соглашения взяла на себя обязательства по ограничению экспорта сладкого продукта.

По остальным девяти позициям, которые приведены в таблице, доля России составляет от 78,1 до 98%, а по четырем из них – молоку и сливками несгущенным, готовой или консервированной рыбе, говядине замороженной и пахте, йогурту и кефиру — выросла.

Топ-10 важнейших экспортных продовольственных позиций Беларуси на российском рынке в 2017 году

Продукция Объем экспорта в 2017г., в млн долларов Доля России, в % Объем экспорта в 2012г., в млн долларов Доля России, в % Сыры и творог 797,0 96,1 616,4 98,1 Молоко и сливки сгущенные и сухие 475,0 78,1 571,5 84,4 Масло сливочное 429,0 88,1 315,9 90,9 Говядина свежая и охлажденная 355,5 97,9 378,0 99,7 Молоко и сливки несгущенные 232,4 98,0 202,4 97,1 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 224,3 87,4 245,6 98,4 Сахар 192,2 54,6 291,9 54,7 Готовая или консервированная рыба 162, 6 89,6 125,0 83,5 Говядина замороженная 147,2 87,5 146,8 81,8 Пахта, йогурт, кефир 135,7 98,0 62,4 87,9

По данным Национального статистического комитета РБ