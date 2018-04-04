Facebook продолжает отфильтровывать и закрывать аккаунты «фабрики троллей», связанной с Кремлем, которая пыталась повлиять на общественное мнение в Facebook на президентских выборах в 2016 году в США.

Во вторник компания Facebook объявила, что было удалено несколько сотен аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram, контролируемых Федеральным агентством новостей.

«Это российское агентство неоднократно обманывало и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России», — заявил Цукерберг. «Мы больше не хотим, чтобы они были представлены на Facebook». При этом Цукерберг уточнил, что «из собранных доказательств следует», что эта организация «контролируется и управляется» Агентством интернет-исследований (АИИ) — российской компанией со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

Facebook уже блокировал сотни учетных записей прошлой осенью. Компания заявила, что учетные записи, контролируемые агенством, несут ответственность за пропаганду избирательной кампании в 2016 году, которую видели более 126 миллионов человек только на Facebook.

Тот факт, что Facebook все еще идентифицирует эти типы учетных записей, показывает, как трудно найти их. Объявленный запрет во вторник наступает через пять месяцев после того, как Facebook дал показания по этому вопросу перед Конгрессом — и почти через год после того, как компания впервые опубликовала документ, объясняющий, как Россия использует «фабрику троллей» для влияния на пользователей.