Пресс-секретарь белорусского МИДа Дмитрий Мирончик прокомментировал вопрос РИА «Новости» о том, как высылка российских дипломатов может сказаться на взаимоотношениях в регионе.

Любое обострение ситуации в регионе категорически не выгодно Беларуси. Греть суп на пожаре из собственного дома – верх глупости», — сказал Дмитрий Мирончик.

Пресс-секретарь МИДа повторил обеспокоенность происшествием с семьёй Скрипалей в Солсбери. «Беларусь была и остается категорическим противником применения химического оружия. Виновные в таких преступлениях должны привлекаться к ответственности.

Но вначале этих виновных нужно однозначно и достоверно установить. Беларусь твердо уверена, что только авторитетное и открытое расследование с участием всех заинтересованных сторон и в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия даст информацию, на основании которой можно будет делать объективные выводы.

Сегодня, как вы знаете, состоится внеочередная сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического сотрудничества. Она проводится по инициативе Российской Федерации. И сегодня наш представитель при ОЗХО доведет там нашу позицию.

По данной теме мы работаем с нашими партнерами и в рамках Организации договора о коллективной безопасности, и в других форматах. Благо их достаточно. Но это не имеет и не будет иметь ничего общего с посредничеством.

От себя еще, наверное, добавлю, высылками дипломатов вопрос не решить. В конце концов, именно эти люди должны договариваться и находить выход из кризисных ситуаций, включая эту», — прокомментировал Мирончик.