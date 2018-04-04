Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор бывшему директору предприятия «Бровки Минскзеленстроя». Андрея М., которого судили за убийство своей жены, приговорили к 7 годам колонии усиленного режима.

Согласно обвинению, в конце декабря 2017-го Андрей М. нанес своей жене Ирине «не более 16 ударов», восемь из них — по голове. С супругой, которая работала директором одного из магазинов «Мегатоп», они прожили 23 года.

Мужчину судили по ч. 1 ст. 139 УК РБ «Умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство)». Максимальное наказание по статье — до 15 лет лишения свободы. Потерпевших по делу трое — дочь Ирины и Андрея, мать погибшей и сестра. Вину обвиняемый признал частично. Во время заседаний мужчина говорил, что многое из произошедшего не помнит.

По словам гособвинителя, в суде Андрей М. рассказывал, что 25 декабря между ним и Ириной возник конфликт. От супруги звучали какие-то обвинения, а дальше — провал в памяти. Затем он увидел жену, которая лежала без сознания. Он пытался привести ее в чувство, позвонил в скорую, оказал первую помощь. Мужчина сообщил: умысла убивать Ирину у него не было.

4 апреля суд приговорил обвиняемого к семи годам колонии усиленного режима. Кроме того, маме и сестре погибшей он должен будет заплатить по 20 тысяч рублей морального вреда, — рассказали близкие Ирины. — А также возместить расходы на адвоката.