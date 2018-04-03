В суде Центрального района Минска начались слушания уголовного дела, возбужденного в отношении водителя ЗИЛ, сбившего насмерть возле ТЦ «Замок» 11-летнюю девочку. Мужчина полностью признал свою вину, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Происшествие со смертельным исходом

2 декабря 2017 года, около 17.00, 55-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ-5301, двигаясь по проспекту Победителей со стороны улицы Саперов, совершил наезд на пересекавших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора группу пешеходов.

В результате аварии 11-летняя девочка от полученных травм умерла на месте происшествия. Ее 56-летней бабушке, 7-летнему брату и еще двум пешеходам были причинены различные телесные повреждения.

Виной всему техосмотр

Следствие выяснило, что техосмотр грузовика не проводился с 2015 года, а в августе 2017 года обвиняемый привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, не прошедшим гостехосмотр. Автотехническая экспертиза показала, что тормозная система, рулевое управление и ходовая часть грузовика были неисправны. В том числе на одном из колес в процессе эксплуатации автомобиля была полностью изношена тормозная накладка. Данное транспортное средство не могло быть допущено к участию в дорожном движении.

Также следствие установило, что водитель видел запрещающий сигнал светофора и имел возможность остановить автомобиль перед стоп-линией только при условии исправности тормозов. Кроме того, у водителя была возможность увести транспортное средство от пешеходного перехода, выехав на газон или ограждение, что помогло бы предотвратить трагедию.

«Нет денег на адвоката»

Первым в зале судебного заседания был допрошен обвиняемый — 56-летний Виталий Иванович. Мужчина отказался от защитника, пояснив, что у его семьи нет денег на адвоката. Объявлять перерыв для того, чтобы ему предоставили бесплатного защитника, он также не захотел.

Обвиняемый рассказал, что водительские права категории В, С, Е получил еще в 1978 году. Всю жизнь работал водителем на государственных и частных предприятиях, а в конце 2014 года стал ипэшником: развозил на ЗИЛе, в народе называемом «бычок», продукты по магазинам. Грузовик принадлежит 29-летнему сыну Евгению, который по ходатайству потерпевших в суде был привлечен в качестве гражданского ответчика. С этим обвиняемый не согласился.

— Я эксплуатировал машину, при чем тут сын. Я готов выплачивать частями деньги потерпевшим. Вообще мне неизвестно было о том, что при ДТП материальную ответственность должен будет нести мой сын.

Гражданский ответчик признал исковые требования в полном объеме.

— Сейчас этой суммы у меня нет, но я готов погашать ее частями, — сказал он в суде.

2 декабря обвиняемый почти весь день ездил по магазинам в разных районах города. Говорит, что «машина вела себя нормально, никаких неисправностей при ее эксплуатации не было». После 16.00 водитель отправился от ТД «На Немиге» в ТЦ «Замок».

«Педаль резко провалилась»

— Ехал в «Корону» по проспекту Победителей в сторону Орловской — там хотел развернуться. Скорость была меньше 60: километров 47−50. Не знаю, как такое произошло, отвлекся я или что…

Перемену желтого на красный свет на светофоре водитель увидел метров за 25−30, после чего резко нажал на педаль тормоза.

— Машина притормозила, а потом педаль резко провалилась. Я начал повторно нажимать на нее — но затормозить не получалось. Одной рукой я начал сигналить, а второй крутил руль — хотел уйти левее. Я видел, что люди пошли через дорогу, их было много.

Отвечая на вопрос прокурора, почему он не ушел вправо или влево, обвиняемый ответил, что «неизвестно чем бы это могло закончиться».

— Это были доли секунды. Если бы я резко повернул влево или вправо, кто знает, сколько бы людей могло попасть. Ведь ЗИЛ очень легко опрокидывается, тем более что на нем будка высотой четыре метра.

На полном ходу ЗИЛ врезался в переходивших по пешеходному переходу людей. Водитель услышал крики людей и удар об машину. По словам обвиняемого, грузовик затормозил после того, как он рванул рычаг с пятой передачи на первую, а потом заглушил двигатель.

— Я хотел выйти из машины, но люди не давали мне сделать это. Кричали: «Закройся и сиди там, иначе мы тебя убьем».

О том, что под колесами авто погиб ребенок, водитель узнал от инспектора ГАИ, который приехал на место ДТП.

Слушания по делу продолжаются. Полный репортаж из зала суда