В Беларуси около 40 случаев кори зафиксированы в Гродненской, Брестской и Гомельской областях. Об этом журналистам TUT.by рассказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

В Гомельской области зарегистрировано 11 случаев кори, в Брестской — 1, в Гродненской — 28 случаев.

Первый случай кори в стране выявили в Волковыске у пятилетней девочки в конце февраля. Она не была привита, так как родители отказались от вакцинации. По словам Инны Карабан, источник инфекции так и не нашли. То есть ребенок где-то мог проконтактировать с человеком с признаками ОРВИ. Корь в начале заболевания проявляется, как ОРВИ, и никто не заподозрит корь, если человек не был за границей.

В Волковыске последний раз случай кори фиксировали 17 марта, с тех пор новых фактов в Гродненской области не было. Вирус, который выявили в Волковыске, ранее не циркулировал в нашей стране. В Гомельскую область вирус попал из Одессы. Там с семьей отдыхал первый заболевший, он житель Жлобина.

Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел. Инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) — 10−18 дней, максимальный — 21 день. Если у вас повысилась температура, появились сыпь, боли в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу. И если вы до этого были в странах ЕС или Украине, об этом также нужно рассказать доктору.

За 2016−2017 годы охват профилактическими прививками в Беларуси составил 98%. А это превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень в 97% среди детей.

Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают именно две прививки. Медики советуют, если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в другую страну, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Например, Украину и страны ЕС.

Неблагоприятная ситуация по поводу кори складывается в Украине, Сербии, Румынии, Италии, Великобритании, Греции, Германии, Латвии, Польше, Франции и Швеции.

За прошлый год в странах Европы зарегистрировано более 20 тысяч случаев кори, около 40 из них — с летальным исходом. Наибольшее количество случаев кори в 2017 году отмечено в Италии (5004) и Румынии (5560). Более 60% заболевших — люди в возрасте до 20 лет. Более 80% заболевших не были привиты против кори, что обусловило распространение инфекции в Европе. Основной причиной низких охватов профилактическими прививками против кори в отдельных странах Европы послужил рост числа отказов от вакцинации, начавшийся с 2010 года.