В Беларуси разрабатываются проекты восьми домов с отоплением на электричестве. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на международной специализированной выставке «Вода и тепло» в Минске, отвечая на вопрос БелаПАН о перспективах использования в системе ЖКХ электроэнергии после ввода Белорусского АЭС.

«В этом году мы перевели шесть котельных из местных видов топлива на электричество, — отметил вице-премьер. — Кроме того, мы разрабатываем восемь проектов жилых домов, в которых будет использоваться электрическая энергия в качестве теплоисточников. Это первые шаги. Думаю, что в дальнейшем этот путь в использовании электрической энергии будет набирать темпы. Соответственно, мы сбалансируем в стране выработку и потребление энергетического ресурса, в том числе от АЭС «.

По словам Калинина, необходимо выработать соответствующую ценовую политику, чтобы тарифы на электрическую и тепловую энергию были сбалансированными. «Тогда у потребителя будет выбор любого вида источника в зависимости от удаленности населенного пункта. Там, где нет инженерных теплокоммуникаций, там нужно использовать или местные виды топлива, или электрическую энергию», — считает вице-премьер.