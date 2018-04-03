Товарооборот между Украиной и Беларусью в 2017 году увеличился почти на 20 процентов и достиг 4,6 млрд долларов США.

Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 апреля, посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, сообщает корреспондент Укринформа.

Он также сообщил, что в прошлом году по объему товарооборота и экспорта Украина заняла 2-ое место среди торговых партнеров Беларуси, а по импорту – 5-ое место.

В рейтинге наибольших экспортных рынков Украины Беларусь занимает четвертое место.

Пресс-конференция Посла Игоря Сокола 2 апреля была посвящена выставке белорусских производителей «MADE IN BELARUS», которая пройдет в Киеве 10-14 апреля 2018 г.

Во встрече также участвовали директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты Евгений Введенский и президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. Игорь Сокол отметил, что белорусская сторона рассматривает выставку «MADE IN BELARUS» как важное экономическое мероприятие стратегического уровня, которое должно стать одним из ключевых и масштабных событий года в отношениях между двумя странами.