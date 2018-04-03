4 апреля «Белнефтехим» опубликовал новые цены на топливо: розничные цены на на автомобильный бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях Беларуси увеличиваются на 1 копейку, или в среднем на 0,75%.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 26 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 34 копейки, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 55 копейки, ДТ – 1 рубль 37 копеек.

Предыдущее подорожание также на одну копейку произошло 30 марта. Всего от начала года цены поднимались 6 раз, общей цифрой от 7 до 17 копеек на разные виды топлива. В 2017 году толпливо дорожало 7 раз на 8 копеек

Напомним, что в ранее вице-премьер Владимир Семашко сообщил, что в январе белорусские НПЗ получили убытки. В начале года доходы нефтеперерабатывающих заводов от экспорта нефтепродуктов были примерно вдвое меньше по сравнению с убытками от реализации топлива на внутреннем рынке.

В связи с убыточной деятельностью нефтеперерабатывающих заводов правительство приняло решение о поэтапном повышении стоимости топлива на внутреннем рынке. Задача состоит в том, чтобы постепенно привести цены на топливо на внутреннем рынке в соответствии с ценами на бензин и дизтопливо в приграничных с Беларусью регионах России.

«Сегодня отличие белорусских цен на топливо от цен на приграничных заправках в России составляет по бензину 8%, по дизельному топливу — 4,5%. В пошаговом режиме эта разница будет устраняться», — пояснил сложившуюся ситуацию представитель нефтеперабатывающей отрасли, отвечая на вопросы БелаПАН.