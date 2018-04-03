Сегодня на республиканском семинаре по развитию села Александр Лукашенко напомнил о важности аграрного вектора в экономике Беларуси, сообщает пресс-служба президента.

«Сельскохозяйственное производство уже давно вышло за рамки его рассмотрения исключительно как части экономики. Продовольствие — это политика, и внутренняя, и внешняя. Поэтому ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития страны еще на заре нашей независимости была верной. Теперь уже никто с этим не спорит. От состояния дел в агропромышленном комплексе во многом зависят благосостояние и социально-политическая стабильность в стране,» – заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, валютная выручка от реализации отечественных продуктов питания за 2017 год выросла на 16% и составила около $5 млрд. «Однако задача по достижению показателя в $7 млрд не снята», — напомнил он.

По мнению Лукашенко, для хороших экономических результатов важно соблюдать необходимые технологические процессы в сельском хозяйстве. «Говорите, что нужна диктатура технологий? Она будет. В форме законодательного акта. И такой законодательный акт Правительству нужно подготовить. И ответственность за реализацию каждого его положения».