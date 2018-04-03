Lenta.ru опубликовала большую критическую статью о праздновании Дня Воли-2018. Теперь можно с уверенностью говорить, что то, как в Беларуси отметили столетие провозглашения Белорусской Народной Республики, россиянам очень не понравилось. Людей, пришедших на концерт и митинг к Оперному театру в центре Минска, российский сайт назвал “батькиными нацистами”, а на одного из организаторов акции Эдуарда Пальчиса повесили ярлыки “радикальный националист” и “откровенный русофоб”. Да и URL статьи со странным словом «belonazi» (а «nazi» — это нацисты, а не националисты) говорит о многом.

В статье рассказывается об истории “белорусского национального проекта” и о том, как Александр Лукашенко с середины 2000-х якобы шёл к тому, чтобы сделать национализм “механизмом внутренней политики”. Текст содержит красноречивые подзаголовки: “Разворот Лукашенко”, “Просто праздник какой-то!”, “Убийцы русского мира”.

Предлагаем вам наиболее показательные фрагменты (лексика и орфография авторского текста сохранены):

“Настоящий всплеск националистических настроений случился вскоре после воссоединения Крыма с Россией. Белорусские власти решили, что крымский сценарий может быть применён и к ним, и гарантией от этого посчитали распространение в обществе националистических и русофобских идей. В 2015 году Лукашенко потребовал, чтобы белорусские спецслужбы приняли предельно жёсткие меры по отношению к местным пророссийским активистам. “Найти этих черносотенцев, которые не только бегают по лесам, но и плявузгают (клевещут) о Белоруссии, принять соответствующие меры и доложить, — велел Лукашенко. — Если у вас есть факты, что где-то там по лесам какие-то черносотенцы бегают, мы их быстро выловим. То, что противоречит суверенитету и независимости государства, то, что противоречит интересам народа, будет выкорчевано с корнем”. Позже президент заговорил о необходимости внедрять в белорусские умы «здравый национализм»”.

“Белорусский национализм развивается по украинскому образцу, о чём, в числе прочего, свидетельствуют ежегодно проходящие в Белоруссии при поддержке властей “Дни вышиванок”. Особенно ярко такой день прошёл в 2014 году, когда в центре Минска, буквально в двух шагах от академии МВД, организаторы празднества выставили на продажу не только национальную одежду, но и шевроны с портретами местных гитлеровских коллаборационистов, в том числе Михаила Витушко, которого национал-радикалы считают кем-то вроде белорусского Степана Бандеры”.

“В такой обстановке закономерно изменилось и отношение официального Минска к исторической роли Белорусской Народной Республики. Если раньше она оценивалась скептически, то теперь её объявили одним из этапов становления современной белорусской государственности. О готовности отметить столетнюю годовщину провозглашения БНР внезапно объявили глава администрации президента Белоруссии Наталья Кочанова и министр внутренних дел Игорь Шуневич. «Одним из таких консолидирующих белорусов фактов является 25 марта 1918 года. Это власти не только осознали, но и приняли как факт, — заявил по этому поводу депутат белорусского парламента Валерий Воронецкий. — Что этот день для нас, праздник или протестная акция? Если мы говорим, что это праздник, а мы говорим, что это праздник, то давайте праздновать!»”.

Вывод, к которому приходит автор статьи:

“Произошедшее 25 марта в Минске по сути обозначило кардинальное изменение отношений правящего режима и сторонников националистических движений. Власть предложила радикалам, и в первую очередь националистам, новый пакт: мы полностью легализуем вашу активность, а вы переходите от противостояния с государством к сотрудничеству с ним. В этом плане странной и не вполне адекватной представляется реакция некоторых российских СМИ, заговоривших о перспективах белорусского майдана. При существующих тенденциях парадигма развития белорусского государства и общества уже в близкой перспективе сменится сама собой, без всяких майданов. Контуры будущей постлукашенковской Белоруссии просматриваются всё отчётливее, и эта картина не даёт поводов для оптимизма”.