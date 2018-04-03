Бывший начальник Гродненской газонаполнительной станции осужден за взятки, сообщили БЕЛТА в МВД.

В министерстве проинформировали, что 3 апреля приговором суда Октябрьского района Гродно за получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.430 УК) к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден бывший начальник Гродненской газонаполнительной станции производственного управления «Гродногаз». Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились в 2016-2017 годах. «Сотрудниками УБЭП УВД Гродненского облисполкома было установлено, что бывший руководитель вступил в преступный сговор с представителем двух коммерческих структур Минска и с июля 2015 года по октябрь 2016-го получал от коммерсанта незаконные денежные вознаграждения за сохранение на выгодном уровне нормативных показателей потерь углеводородного сжиженного газа, хранящегося на Гродненской ГНС и принадлежащего минским поклажедателям», — рассказали в МВД.

Кроме того, фигурант получал взятки за организацию выполнения подчиненными сотрудниками газонаполнительной станции непредусмотренной договором хранения работы по сканированию, копированию, отправке документов в интересах коммерческих структур. Общая сумма взяток составила $12 тыс.